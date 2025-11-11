Δεκαοκτώ τραυματίες σε σύγκρουση οχήματος μεταφοράς επιβατών στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Dulles της Ουάσινγκτον, όταν ένα όχημα μεταφοράς επιβατών – γνωστό ως mobile lounge – προσέκρουσε με δύναμη στην αποβάθρα του κτηρίου.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 18 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 μ.μ., όταν το όχημα, την ώρα που πλησίαζε υπό γωνία προς την αποβάθρα για να αποβιβάσει επιβάτες, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στο σημείο πρόσδεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός των επιβατών δεν είναι σοβαρός ωστόσο μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παρά το ατύχημα, το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά, όπως επιβεβαίωσε η Αρχή.

Πηγή: ertnews.gr