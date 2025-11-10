Συμφωνία Ρεπουμπλικανών - Δημοκρατικών στις ΗΠΑ για να μπει ένα τέλος στο χάος

Μέλη της αμερικανικής Γερουσίας κατέληξαν σε συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, η δημοσιονομική παράλυση που έχει θέσει υπό αναστολή σειρά υπηρεσιών του δημοσίου επί 40 ημέρες - χρονικό διάστημα άνευ προηγουμένου -, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι γερουσιαστές, ρεπουμπλικάνοι και κάποιοι δημοκρατικοί, έκλεισαν προσωρινή συμφωνία, που θα εγγυηθεί τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και Fox News.

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς, η συμφωνία στη Γερουσία θα επιτρέψει να αναχρηματοδοτηθεί το SNAP, πρόγραμμα ενισχύσεων για την αγορά τροφίμων που ωφελεί 42 εκατομμύρια Αμερικανούς -- η καταβολή των ποσών εμποδιζόταν εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης.

Προβλέπει ακόμη ακύρωση των απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων από την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα και ψηφοφορία για την παράταση των κρατικών ενισχύσεων για προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης που εκπνέουν στο τέλος της χρονιάς.

Η πρόταση «θα προστατεύσει τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς από καταχρηστικές απολύσεις, θα επανεντάξει όσους απολύθηκαν άδικα κατά τη διάρκεια του shutdown και θα εγγυηθεί πως οι υπάλληλοι θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους», σημείωσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν σε ανακοίνωσή του.

Πάντως ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ στηλίτευσε το ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράταση των ενισχύσεων για την περίθαλψη και την υγεία απευθείας αλλά ψηφοφορία γι’ αυτό, τονίζοντας πως «θα ψηφίσει όχι» και δηλώνοντας ότι «αυτή η μάχη πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί» από το βήμα.