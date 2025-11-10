Σλοβακία: Συγκρούστηκαν δύο τρένα κοντά στη Μπρατισλάβα - 11 άτομα στο νοσοκομείο

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Σλοβακία, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στη Μπρατισλάβα, όταν το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες επιβάτες, σύμφωνα με το aktuality.sk.

Ο υπουργός Μάτους Σουτάι Έστοκ, που βρέθηκε στο σημείο του ατυχήματος, είπε στην τηλεόραση ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και 11 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τρένα δεν συγκρούστηκαν μετωπικά, ούτε εκτροχιάστηκαν.

Το σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα με το Πέζινοκ, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης.

Ένας επιβάτης που μίλησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Aktuality.sk, είπε ότι ακούστηκε ένας πολύ δυνατός κρότος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Στις 7:31 μ.μ. στη γραμμή 158 λάβαμε ειδοποίηση για σύγκρουση δύο τρένων στο τμήμα Pezinok - Κεντρικός Σταθμός της Μπρατισλάβα. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετακινούνται προς τον τόπο του συμβάντος. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν το επιτρέψει η κατάσταση».

Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο που σημειώνεται στη χώρα μέσα σε έναν μήνα. Στις 13 Οκτωβρίου, δύο τρένα συγκρούστηκαν στην ανατολική Σλοβακία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 91 άνθρωποι.

Πηγή: newsbomb.gr