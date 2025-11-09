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Ο Τραμπ... γλάρωσε μπροστά στις κάμερες και ο Νιούσομ τον είπε «νυσταγμένο»

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Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει στις ΗΠΑ αφού ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

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Ο Τραμπ... γλάρωσε μπροστά στις κάμερες και ο Νιούσομ τον είπε «νυσταγμένο»