Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ... γλάρωσε μπροστά στις κάμερες και ο Νιούσομ τον είπε «νυσταγμένο» 09-11-2025 23:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει στις ΗΠΑ αφού ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Μετά την ανακοίνωση θα έχει… και γλυκό: Το όνομα στο νέο κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθεί instanews.gr Οριστική απόφαση Τσίπρα: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει στο κόμμα του παρότι δεν έχει παραιτηθεί από βουλευτής instanews.gr «Αυτό το πράγμα είναι τελείως αντισεξουαλικό»: Η απάντηση του Οικονόμου για το σχόλιο στη Μάρω Καρούση που θεωρήθηκε σεξιστικό dailymedia.gr Με 42 ηχηρά ονόματα: Αυτές είναι οι φωνές στο νέο ραδιόφωνο του MEGA dailymedia.gr Τα επαναλαμβανόμενα «προβληματικά» μοτίβα που οφείλει να διορθώσει ο Νίστρουπ menshouse.gr Transition: Τι ετοιμάζει ο Ζοτς που δεν το έχει ξαναδεί η Ευρώπη menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: 10 ερωτήσεις γεωγραφίας που εκθέτουν και τους πιο διαβασμένους - Μπορείς το 10/10; menshouse.gr Το πείραμα του Νίστρουπ… menshouse.gr Ο Τραμπ... γλάρωσε μπροστά στις κάμερες και ο Νιούσομ τον είπε «νυσταγμένο» SHARE