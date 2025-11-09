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Το γκράντε πάρτι της Κρις Τζένερ στη βίλα του Μπέζος - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το εντυπωσιακό θέμα (pics)

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Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι παραβρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι της Κρις Τζένερ για τα 70ά της γενέθλια, με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, στο Μπέβερλι Χιλς το Σάββατο.

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Το γκράντε πάρτι της Κρις Τζένερ στη βίλα του Μπέζος - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το εντυπωσιακό θέμα (pics)