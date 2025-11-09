Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Το γκράντε πάρτι της Κρις Τζένερ στη βίλα του Μπέζος - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το εντυπωσιακό θέμα (pics) 09-11-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι παραβρέθηκαν στο λαμπερό πάρτι της Κρις Τζένερ για τα 70ά της γενέθλια, με θέμα τον Τζέιμς Μποντ, στο Μπέβερλι Χιλς το Σάββατο. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Το πείραμα του Νίστρουπ… menshouse.gr Βρες ποιας χώρας είναι η πρωτεύουσα: 10 ερωτήσεις γεωγραφίας που εκθέτουν και τους πιο διαβασμένους - Μπορείς το 10/10; menshouse.gr Transition: Τι ετοιμάζει ο Ζοτς που δεν το έχει ξαναδεί η Ευρώπη menshouse.gr Οριστική απόφαση Τσίπρα: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει στο κόμμα του παρότι δεν έχει παραιτηθεί από βουλευτής instanews.gr Με 42 ηχηρά ονόματα: Αυτές είναι οι φωνές στο νέο ραδιόφωνο του MEGA dailymedia.gr Μετά την ανακοίνωση θα έχει… και γλυκό: Το όνομα στο νέο κόμμα Σαμαρά που θα συζητηθεί instanews.gr Πραγματική ιστορία γεμάτη αδρεναλίνη: Η ταινία που ανέβηκε στο Nο1 του Netflix έσβησε σε χρόνο dt τις υπόλοιπες menshouse.gr «Αυτό το πράγμα είναι τελείως αντισεξουαλικό»: Η απάντηση του Οικονόμου για το σχόλιο στη Μάρω Καρούση που θεωρήθηκε σεξιστικό dailymedia.gr Το γκράντε πάρτι της Κρις Τζένερ στη βίλα του Μπέζος - Οι λαμπεροί καλεσμένοι και το εντυπωσιακό θέμα (pics) SHARE