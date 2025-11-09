Ουκρανία: Το Ποκρόφσκ υπό ρωσικό κλοιό – Γιατί ο Πούτιν επιμένει παρά τις μεγάλες απώλειες

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα της τελικής κατάληψης της πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, οδεύοντας στη μεγαλύτερη νίκη για τη Μόσχα από το 2023.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στην περιοχή για να ενισχύσει την επίθεση.

Πριν από τον πόλεμο 60.000 άνθρωποι ζούσαν στο Ποκρόφσκ. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 1.200 πολίτες παραμένουν στην πόλη.

Η πτώση του Ποκρόβσκ μοιάζει πλέον σχεδόν αναπόφευκτη, σύμφωνα με μαρτυρίες από το πεδίο που επικαλείται το CNN, επισημαίνοντας ότι η πόλη έχει συμβολική αξία καθώς βρίσκεται στην περιοχή του Ντονέτσκ που μαζί με το Λουχάνσκ απαρτίζουν το περιζήτητο για τον Πούτιν εδαφικό κεκτημένο του Ντονμπάς.

Ο Πούτιν παρέμεινε αμετακίνητος ως προς το στόχο του να καταλάβει ολόκληρες τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, καθώς και τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στο νότο, ακόμη και κατά τη συνάντηση ειρήνης με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, υπενθυμίζει το αμερικανικό δίκτυο.

Για τους Ουκρανούς το Ποκρόφσκ έχει ανεκτίμητη στρατηγική αξία καθώς Βρίσκεται σε μια διασταύρωση αρκετών σημαντικών οδικών αρτηριών, που οδηγούν στο Ντονέτσκ και την Κοστιαντίνοβκα στα ανατολικά και στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια στα δυτικά.

Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επέτρεπε στη Ρωσία να μετατοπίσει την προέλαση προς τη ραχοκοκαλιά της ουκρανικής άμυνας στην περιοχή.

Οι μάχες μέσα στην πόλη έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και αναφέρονται βαριές απώλειες για τις ρωσικές δυνάμεις που πολιορκούν την πόλη από το περασμένο καλοκαίρι.

Θα είναι η μεγαλύτερη πόλη που η Ρωσία έχει καταλάβει από την εποχή του Μπαχμούτ τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, το Κίεβο αρνήθηκε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ έχουν.

Πηγή: ertnews.gr