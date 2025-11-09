Φιλιππίνες: Ο «Υπερτυφώνας» Φου Γουόνγκ απειλεί την χώρα που ήδη θρηνεί δεκάδες νεκρούς

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησιάζει ολοένα πιο απειλητικά στις Φιλιππίνες, που ήδη θρήνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλμάγκι, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Μανίλα.

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ακόμη και τα 230 χ.α.ώ. κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πηγή: newsbomb.gr