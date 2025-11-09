Xάος στα αμερικανικά αεροδρόμια με 1330 ακυρώσεις – Το shutdown έχει παραλύσει τις ΗΠΑ

Προβλήματα σε 25 αεροδρόμια με 1330 πτήσεις να ακυρώνονται και καθυστερήσεις ως και 300 ωρών σε 5.000 ακόμη, αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αναστολή πληρωμών (shutdown) εισέρχεται σε νέο ρεκόρ 40 ημερών.

Στο πλέον πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ατλάντα, καθώς και σε Νιούαρκ, Σαν Φρανσίσκο , Σικάγο και Νέα Υόρκη, οι αερομεταφορείς American Airlines, Delta Air Lines, Southwest και United Airlines, επιβεβαιώνουν για δεύτερη ημέρα ότι δεν έγιναν περισσότερες από χίλιες πτήσεις λόγω των περικοπών που επιβλήθηκαν για να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση που συνδέεται με το shutdown.

H Oμοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνει ότι το 20% έως 40% των ελεγκτών δεν έχουν εμφανιστεί για εργασία κι αυτό «ισοδυναμεί» με μείωση κατά 20% στις πτήσεις.

Περισσότεροι από 50.000 ελεγκτές ασφαλείας που εργάζονται άμισθοι από την 1η Οκτωβρίου απέχουν από τα καθήκοντά τους καθώς ενημερώθηκαν ότι δεν πληρωθούν ούτε για το Νοέμβριο.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι είναι πιθανό να απαιτήσει μειώσεις 20% στην εναέρια κυκλοφορία εάν σταματήσουν περισσότεροι ελεγκτές εμφανίζονται στη δουλειά. «Αξιολογώ τα δεδομένα», είπε ο Ντάφι.

Τραμπ: Η διάρκεια του shutdown εξαρτάται από τους Δημοκρατικούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως η διάρκεια της δημοσιονομικής παράλυσης θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των Δημοκρατικών. Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ επειδή έφερε το ζήτημα των επιστιστικών επιδομάτων (SNAP) στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο και αποφάσισε ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να αναστείλει προς το παρόν την καταβολή των 4 δισ. στους δικαιούχους.

«Το να φτάνει αυτή η κυβέρνηση μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο μόνο και μόνο για να γλιτώσει από την υποχρέωση να πληρώνει επιδόματα SNAP για πεινασμένα παιδιά είναι παθολογικό επίπεδο εκδικητικότητας», δήλωσε ο Σούμερ από την αίθουσα της Γερουσίας.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα αεροδρόμια της Αμερικής δεν είναι ατύχημα. Είναι ένα κόλπο», δήλωσε επίσης ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής Τσακ Σούμερ.

Το αδιέξοδο στον προϋπολογισμό παραμένει καθώς οι κυβερνώντες Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να πιέσουν τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να υποστηρίξουν αυτό που αποκαλούν ένα «καθαρό» νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης χωρίς δεσμεύσεις. Οι Δημοκρατικοί αποδίδουν το κλείσιμο στην άρνηση των Ρεπουμπλικανών για διαπραγμάτευση σχετικά με παράταση επιδοτήσεων στην ασφάλιση υγείας.

Πηγή: ertnews.gr