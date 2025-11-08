Αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία, έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα - Τέσσερις νεκροί

Σε σοβαρό δυστύχημα κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη στην περιοχή Ybor της Τάμπα στην Φλόριντα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/11).

Ένα αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από την αστυνομία έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μπαρ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα.

Η αστυνομία καταδίωκε το όχημα που οδηγούσε ο 22χρονος Σάιλας Σάμσον, καθώς νωρίτερα είχε εντοπιστεί να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου.

Τρία άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν: Ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δύο αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.

Four Dead, Eleven Injured in Ybor City Crash Involving Vehicle and Pedestrians



Tampa Police say four people are dead and eleven others injured after a speeding vehicle struck a crowd of pedestrians early Saturday morning in Ybor City.



The crash happened around 12:45 a.m. in the… pic.twitter.com/MJPXyFUPvE — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 8, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σάμσον έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν με την τακτική επαφής του περιπολικού στο πίσω μέρος του οχήματος αλλά κατάφερε να διαφύγει και συνέχισε προς τη 7η Λεωφόρο. Εκεί «καρφώθηκε» στο μπαρ με την ονομασία Bradley’s.

This morning, dozens of #TampasBravest responded to a tragic multi-casualty incident. Crews worked tirelessly to triage, treat and transport those injured. Please keep the victims, their families, friends and all of the on scene first responders in your thoughts during this time. pic.twitter.com/aRDMmFv4ln — Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) November 8, 2025

Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και επιπλέον κατηγορίες.

Πηγή: cnn.gr