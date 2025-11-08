Αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία, έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα της Φλόριντα - Τέσσερις νεκροί

Ένα αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από την αστυνομία έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε μπαρ, παρασύροντας περισσότερα από 12 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα έξω από το κατάστημα.
Η αστυνομία καταδίωκε το όχημα που οδηγούσε ο 22χρονος Σάιλας Σάμσον, καθώς νωρίτερα είχε εντοπιστεί να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου.
Τρία άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν: Ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δύο αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σάμσον έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν με την τακτική επαφής του περιπολικού στο πίσω μέρος του οχήματος αλλά κατάφερε να διαφύγει και συνέχισε προς τη 7η Λεωφόρο. Εκεί «καρφώθηκε» στο μπαρ με την ονομασία Bradley’s.
Στον 22χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναμένονται και επιπλέον κατηγορίες.
Πηγή: cnn.gr