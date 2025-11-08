Το θωράκισαν το μουσείο: Βασικός κωδικός ασφαλείας στο Λούβρο ήταν η λέξη Louvre

Στο φως έρχεται έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας η οποία κατακρίνει τη διοίκηση του Μουσείου του Λούβρου για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας, που οδήγησαν στην κινηματογραφική ληστεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, κατηγορείται η διοίκηση ότι δίνει περισσότερη έμφαση σε αγορές και έργα ανακαίνισης που τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, αντί να φροντίζει για την ασφάλεια ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Η ληστεία που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι, κατά την οποία τέσσερις άνδρες έφυγαν με ανεκτίμητα ιστορικά κοσμήματα, ήταν ένα "εκκωφαντικό σήμα συναγερμού", δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Πιερ Μοσκοβισί, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνέταξε την έκθεση.

Αναφερόμενος στην έκθεση, η οποία ανατέθηκε πριν από τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, είπε ότι η διοίκηση του μουσείου είχε δώσει προτεραιότητα σε "ελκυστικά" έργα, όπως αγορές έργων τέχνης και ανακαίνιση της διάταξης του μουσείου, σε βάρος, κυρίως, της ασφάλειας του Λούβρου.

Μετά τη ληστεία, επανήλθαν στην επιφάνεια πληροφορίες που δείχνουν ότι τα κενά στην ασφάλεια φαίνεται να ήταν γνωστά εδώ και χρόνια – συμπεριλαμβανομένης μιας προειδοποίησης του 2014 που ισχυριζόταν ότι ένας από τους βασικούς κωδικούς πρόσβασης του μουσείου ήταν απλά "LOUVRE".

Η νέα έκθεση προστίθεται μόνο σε μια σειρά από ελλείψεις ασφάλειας που αποκαλύφθηκαν από τη ληστεία.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά από την άφιξή τους στον εξωτερικό τοίχο του Λούβρου, οι κλέφτες είχαν σκαρφαλώσει στο κτίριο και έσπασαν ένα παράθυρο. Μόνο τότε ενεργοποιήθηκαν οι εσωτερικοί συναγερμοί. Τέσσερα λεπτά αργότερα, αφού έσπασαν μια ενισχυμένη θήκη και άρπαξαν εννέα ιστορικά κοσμήματα, οι κλέφτες άρχισαν να διαφεύγουν.

Για τις 465 αίθουσες του Λούβρου, το 2024, το προσωπικό ασφαλείας είχε μόνο 432 κάμερες CCTV για να παρακολουθεί το εσωτερικό, σύμφωνα με την έκθεση. Ενώ αυτό αποτελεί αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων το 2019, το 61% των αιθουσών παρέμεινε χωρίς κάλυψη CCTV.

Το Λούβρο, το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο, καλύπτει περίπου 652.300 τετραγωνικά πόδια.

Συγκριτικά, το Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ διαθέτει παρόμοιους χώρους (συμπεριλαμβανομένου ενός θεάτρου και μιας αίθουσας ρεσιτάλ), αλλά έχει πάνω από 550 κάμερες CCTV, σύμφωνα με τον κατασκευαστή καμερών Axis.

Μια έκθεση του 2014 από τη γαλλική υπηρεσία ασφάλειας πληροφοριών (ANSSI), την οποία ανέδειξε η γαλλική εφημερίδα Liberation, ισχυρίστηκε ότι ο κωδικός πρόσβασης για τον διακομιστή που διαχειρίζεται το εκτεταμένο δίκτυο CCTV των μουσείων, ήταν απλώς "LOUVRE".

Η πρόσβαση στο λογισμικό που διαχειρίζεται η εταιρεία τεχνολογίας ασφαλείας Thales προστατεύτηκε από έναν παρόμοια... αλάνθαστο κωδικό πρόσβασης: "THALES".

Στον έλεγχο ασφαλείας, η ANSSI φέρεται να συνέστησε στο Λούβρο να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά του, καθώς και να αναβαθμίσει το παρωχημένο λογισμικό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την προστασία του.

Η ANSSI δεν διέψευσε την έκθεση στο CNN, αλλά πρόσθεσε ότι ο έλεγχος "δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός του τρέχοντος επιπέδου ασφάλειας" των συστημάτων πληροφορικής του Λούβρου.

105,4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση έργων και μόλις 26,7 για εργασίες συντήρησης

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, του μουσείου με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, διαβεβαίωσε σήμερα ότι "έχει λάβει κάθε μέτρο" για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας του μουσείου, μετά την κλοπή κοσμημάτων του Στέμματος και μια πολύ επικριτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

"Έχω λάβει κάθε μέτρο για τα προβλήματα ασφαλείας", δήλωσε η Λοράνς ντε Καρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο για την ασφάλεια του Λούβρου, ή "κατευθυντήριο σχέδιο" εξοπλισμών ασφαλείας, τίθεται "σε εφαρμογή σήμερα".

Αυτό συνίσταται σε "μια ολόκληρη σειρά βελτιωτικών εργασιών, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση από κάμερες ασφαλείας", που αποτελεί "ένα από τα αδύναμα σημεία" του μουσείου, όπως υπενθύμισε η ίδια, η οποία το είχε ήδη επισημάνει κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας στα τέλη Οκτωβρίου.

"Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν" για να "φέρουμε εις πέρας τον μετασχηματισμό του Λούβρου, το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ μετασχηματισμό, εκσυγχρονισμό, για να γίνει πλήρως ένα μουσείο του 21ου αιώνα. Κάτι που δεν είναι σήμερα", πρόσθεσε η πρόεδρος, η παραίτηση της οποίας απορρίφθηκε μετά την κλοπή.

Η Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση από τον Σεπτέμβριο του 2021, συγκάλεσε σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο για να επανεξετάσει τη διοίκηση του μουσείου με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο.

Στις 19 Οκτωβρίου, εγκληματίες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων υπόπτων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.

Ανάμεσα στο 2018 και το 2024, το Λούβρο αφιέρωσε 26,7 εκατομμύρια ευρώ σε εργασίες συντήρησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και 105,4 εκατομμύρια ευρώ "για την απόκτηση έργων", σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο για τη Λοράνς ντε Καρ, "το Λούβρο είναι ένα σύνολο" και "δεν θα πρέπει να αντιτιθέμεθα στην απόκτηση έργων, στην υποδοχή όλων των κοινών". "Διασφαλίσαμε το σύνολο των επιχειρήσεών μας", κατέληξε.

Πηγή: thetoc.gr