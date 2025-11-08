Αδιέξοδο με το shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για να πάρει ο κόσμος δωρεάν φαγητό (vid)

Τεράστιες ουρές σχηματίζονται στην City of Industry της Καλιφόρνιας λόγω του shutdown στις ΗΠΑ, με πολίτες να περιμένουν για ώρες προκειμένου να πάρουν δωρεάν τρόφιμα.

Η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς, με τη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ να μπαίνει στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το αρνητικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί κατά το shutdown που είχε γίνει το 2019, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είχε κρατήσει 35 ημέρες.

Η εναέρια κυκλοφορία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία σοβαρή κρίση, καθώς το παρατεταμένο shutdown σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ οδηγεί σε εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Από την Παρασκευή, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε τη μείωση των πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχικά κατά 4%, με σταδιακή αύξηση στο 10% έως την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η διακοπή συνεχιστεί, μεταδίδει το CNN.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn — AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι, ενώ κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η εναέρια κυκλοφορία και η ασφάλεια των αεροδρομίων, λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό.

Από την 1η Οκτωβρίου, όταν έληξε ο προηγούμενος προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει για την άρση του αδιεξόδου, το οποίο έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς σε τεχνική ανεργία, εμποδίζει τις καταβολές επιδομάτων και αποσταθεροποιεί τον τομέα των αερομεταφορών.

Η διαφωνία μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στο ζήτημα των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν συμφωνία για την παράταση των επιδομάτων ασφάλισης, που καθιστούν την υγειονομική περίθαλψη προσιτή για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα δοθεί η επισιτιστική βοήθεια μέσω του προγράμματος SNAP, που εξυπηρετεί εκατομμύρια φτωχούς Αμερικανούς, εκτός αν οι Δημοκρατικοί συμφωνήσουν να τερματίσουν την παράλυση της κυβέρνησης.

Πηγή: iefimerida.gr