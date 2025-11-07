Τι κάνει ο ανταγωνισμός: Οικογένειες Τούρκων κεμπαπτζήδων έπαιζαν ξύλο με σούβλες στα χέρια (vid)

Δύο οικογένειες Τούρκων ιδιοκτητών κεμπαπτζίδικων πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιώντας ακόμα και σούβλες, στην Ουαλία.

Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ δύο οικογενειών ιδιοκτητών καταστημάτων κεμπάπ συγκλόνισαν το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης Νιούπορτ στην Ουαλία, με πέντε άνδρες να οδηγούνται πλέον στη φυλακή για επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα.

Η βίαιη συμπλοκή, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο στην οδό Commercial Road, καταγράφηκε από κάμερες CCTV και έδειξε τα μέλη δύο οικογενειών να επιτίθενται το ένα στο άλλο με σούβλες και εργαλεία από τα καταστήματα τους.

Στο δικαστήριο Newport Crown Court παρουσιάστηκαν τα βίντεο της συμπλοκής, στα οποία φαίνεται η κλιμάκωση της βίας. Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο Firat Sayak χτύπησε τον Mehmet Aksoy έξω από το κατάστημα κεμπάπ. Ακολούθησε σύρραξη προτού φτάσουν και άλλα μέλη των οικογενειών μετατρέποντας τον καβγά σε άγρια συμπλοκή.

Οι εμπλεκόμενοι άνδρες, ηλικίας 17 έως 52 ετών και όλοι τουρκικής καταγωγής, ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην συμπλοκή Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν τους Mehmet, Mazhar, Murat και Burak Aksoy, καθώς και τους Savas, Yagmur και Firat Sayak, ενώ ένας 17χρονος ανήλικος θα δικαστεί ξεχωριστά στο δικαστήριο ανηλίκων.

Η προέλευση της διαμάχης φαίνεται ότι αφορά εσωτερικές διαμάχες μεταξύ ατόμων με σχέση με τις οικογένειες στην Τουρκία. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας στην Ουαλία, οι οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί, στοιχείο που παρουσιάστηκε ως ελαφρυντικό αναφέρει το ρεπορτάζ της Daily Mail.

Πηγή: iefimerida.gr