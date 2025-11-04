Αστυνομικός εξουδετερώνει με σφαίρα στο κεφάλι άνδρα που κρατούσε τον αδελφό του απειλώντας τον με μαχαίρι (vid)

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε σπίτι στη Φλόριντα όταν αστυνομικός εξουδετέρωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι έναν 27χρονο που απειλούσε να σκοτώσει τον μικρότερο αδελφό του, κατέγραψε κάμερα στη στολή του ένστολου.

Το βίντεο ξεκινά με τον 25χρονο βοηθό σερίφη στην κομητεία Χίλσμπορο Άντονι Γκονζάλες να φωνάζει στον 27χρονο Μάριο Κομάτσο να πετάξει το μαχαίρι και να αφήσει ελεύθερο τον 7χρονο αδελφό του.

Όταν ο 27χρονος δεν υπάκουσε στις εκκλήσεις, ο αστυνομικός κλώτσησε την πόρτα για να την ανοίξει με την κάμερα να καταγράφει τον Κομάτσο που φορούσε κράνος να έχει σε κεφαλοκλείδωμα τον μικρότερο αδελφό του.

Hero deputy in Florida saves the life of a young boy being threatened by an adult male with a knife



He did what he had to do pic.twitter.com/o6c8LK9D7d — Jack Posobiec (@JackPosobiec) November 4, 2025

Τότε ο αστυνόμος Γκονζάλες αφού φώναξε κάποιες φορές στον Κομάτσο «πέτα το μαχαίρι γιατί θα σε σκοτώσω», πυροβόλησε μια φόρα πετυχαίνοντας στο κεφάλι τον 27χρονο.

Μετά τον πυροβολισμό, ο αστυνομικός απομάκρυνε το αγόρι με τον 27χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, την αστυνομία είχε καλέσει συγγενής των δύο αδερφών.

Μετά το περιστατικό ο Γκονζάλες τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr