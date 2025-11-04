Φρίκη στην Καλιφόρνια: Γονείς και γιαγιά δολοφόνησαν 8χρονο αγοράκι και το έβαλαν σε καταψύκτη

Ένα αγοράκι που λάτρευε τον Spider-Man δολοφονήθηκε και το σώμα του τοποθετήθηκε σε ψυγείο γεμάτο πάγο από τους ίδιους του τους γονείς και τη γιαγιά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Φρικιαστικές λεπτομέρειες ήρθαν στο φως για τον θάνατο του οκτάχρονου Αϊζάια Χ., του οποίου η σορός βρέθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Καλιφόρνια την περασμένη Τρίτη.

Κάτοικος της πολυκατοικίας στο Λίνγουντ, που δεν κατονομάζεται, κάλεσε την αστυνομία ζητώντας να γίνει έλεγχος ευημερίας στους ενοίκους του σπιτιού.

Η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού, η 25χρονη Ντέστινι Χάρισον και ο Ντάνιελ Μονζόν, καθώς και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα, η 45χρονη Άνα Κάρκαμο Ζαρσένο, κατηγορούνται για δολοφονία, βασανιστήρια και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατο.

Η Ζαρσένο και ο Μονζόν αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Οι τρεις τους φέρονται να προκάλεσαν εκ προθέσεως σωματική βλάβη στο παιδί, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Έκτοτε, κυκλοφόρησαν τρυφερές φωτογραφίες του μικρού Αϊζάια, ανάμεσά τους και μία που τον δείχνει να φοράει στολή του Spider-Man.

Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Τζ. Χόχμαν, δήλωσε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη ο Αϊζάια γίνεται ακόμη πιο αποτρόπαιη από το γεγονός ότι, όπως φέρεται, προήλθε από τα ίδια τα άτομα που έπρεπε να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν».

Pictured: Sweet boy, 8, wearing Spider Man robe was 'killed and stuffed in cooler by mom and grandma' https://t.co/vrbafuCEXg — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2025

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Αϊζάια υπέστη παρατεταμένη κακοποίηση «για μεγάλο χρονικό διάστημα» και ότι «υπέκυψε στα τραύματά του» στις 24 Οκτωβρίου.

«Το σώμα του βρέθηκε λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε ψυγείο γεμάτο πάγο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Τρία ακόμη παιδιά, ηλικίας 16, 13 και εννέα μηνών, εντοπίστηκαν στο ίδιο διαμέρισμα στο Λίνγουντ όπου βρέθηκε ο Αϊζάια.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι και τέθηκαν υπό την προστασία της Υπηρεσίας Παιδιών και Οικογενειακών Υποθέσεων της κομητείας του Λος Άντζελες.

«Πρόκειται για μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η επόπτρια της κομητείας, Τζάνις Χαν. «Η καρδιά μου ραγίζει για όσα πρέπει να βίωσαν τα υπόλοιπα παιδιά στο σπίτι αυτό, και είναι ζωτικής σημασίας η υπηρεσία μας να κάνει τα πάντα για να τα στηρίξει και να τα κρατήσει ασφαλή υπό προστασία».

Οι γείτονες είπαν στα τοπικά μέσα ότι η οικογένεια δεν είχε δώσει σημάδια ανησυχίας. «Καμιά φορά έβγαιναν έξω να παίξουν», ανέφερε μία κάτοικος. «Η μητέρα ήταν πάντα εκεί με τον σκύλο της. Χαμογελούσε, έλεγε “γεια”. Τίποτα ασυνήθιστο».

Η εγγύηση για τους τρεις κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης από 32 χρόνια έως ισόβια.

Πηγή: newsbeast.gr