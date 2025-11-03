Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας – Το Κίεβο έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σκληρές οι μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές ουκρανικές αρχές, ενώ από την πλευρά τους οι δυνάμεις του Κιέβου έβαλαν στο στόχαστρο το πρωί πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε ρωσικό λιμένα στη Μαύρη Θάλασσα.

Παρά τις δυτικές προτροπές στην κυβέρνηση της Ρωσίας να βάλει τέλος στον πόλεμο και τις κυρώσεις, τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν να επιτίθενται στα μέτωπα και ξανάρχισαν τις τελευταίες εβδομάδες εκστρατεία στοχευμένων πληγμάτων εναντίον του ουκρανικού συστήματος παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή εξαπολύθηκαν 79 drones και δυο βαλλιστικοί πύραυλοι εναντίον της επικράτειας της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, που διαβεβαίωσε πως κατέρριψε τα 67 από τα ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν πέντε περιφέρειες (Ντνιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ, Οδησσός).

Έξι νεκροί

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και άλλοι δυο στην Οδησσό. Ανακοινώθηκαν άλλοι περίπου δεκαπέντε τραυματισμοί.

Τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν αγόρια, 11 και 14 ετών, ανέφερε ο ουκρανός μεσολαβητής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 1.500 drones, 1.170 βόμβες που ερρίφθησαν από αέρος και πάνω από 70 πυραύλους εναντίον της χώρας. Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κατηγόρησε τη Μόσχα ότι βάζει «κυρίως» στο στόχαστρο τον άμαχο πληθυσμό. Η Ρωσία από την πλευρά της λέει πως δεν στοχοποιεί παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κάθε χειμώνα από το 2022 βάζουν στο στόχαστρο υποδομές του ουκρανικού συστήματος παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού, αναγκάζοντας τις αρχές να επιβάλλουν περιορισμούς και να εισάγουν ενέργεια.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή πως το Κίεβο «ενίσχυσε» τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αμερικανικού σχεδιασμού, τα οποία έχει αναπτύξει σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως χάρη στη βοήθεια της Γερμανίας.

Στις αρχές Αυγούστου, το Βερολίνο είχε αναγγείλει την προσεχή παράδοση δυο επιπλέον συστοιχιών Patriot στην Ουκρανία - επιπλέον των τριών που παραδόθηκαν από τη Γερμανία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από τον Φεβρουάριο του 2022 - και άλλων στοιχείων αυτών των συστημάτων σε «δυο ως τρεις» μήνες.

Επιδρομές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, το Κίεβο εξαπολύει επίσης επιδρομές με drones στη Ρωσία, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές πετρελαίου και αερίου, για να πλήξει τον ενεργειακό τομέα, που χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Επιδρομή το πρωί της Κυριακής στο ρωσικό λιμάνι Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσε ζημιές σε δυο πλοία και υποδομές πετρελαϊκού τερματικού σταθμού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κατά τις τοπικές αρχές, η επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιές, τις οποίες κατέσβεσαν πυροσβέστες.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας SBU είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί ότι πέντε πλήγματα drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως καταστράφηκαν 164 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Πηγή: newsbomb.gr