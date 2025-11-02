Τζέσικα Σίμπσον: Όταν η έμπνευση για μουσική έγινε εξάρτηση από το αλκοόλ - «Μπλόκαρε τα όνειρά μου»

Οκτώ χρόνια χωρίς αλκοόλ γιόρτασε η Τζέσικα Σίμπσον στο Instagram, με την 45χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το αλκοόλ είχε μπλοκάρει τα όνειρά μου».

«Πριν από 8 χρόνια, πήρα την απόφαση να αντιμετωπίσω, να ομολογήσω και να αφήσω πίσω τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου που επέλεγα. Αυτή η απόφαση μου επέτρεψε να ζήσω πλήρως, ακολουθώντας το σκοπό που έχει ο Θεός για τη ζωή μου. Το αλκοόλ σίγασε την διαίσθησή μου, μπλόκαρε τα όνειρά μου και τροφοδοτούσε τους φόβους μου για απραξία», έγραψε η Τζέσικα Σίμπσον.

«Σήμερα είμαι καθαρή. Σήμερα με οδηγεί η πίστη. Και ο φόβος και η πίστη είναι πράγματα που τα νιώθουμε και μπορεί να μην τα βλέπουμε. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο».

Η Σίμπσον, η οποία ανακοίνωσε τον Ιανουάριο τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Έρικ Τζόνσον, επιστρέφει στη μουσική μετά από σχεδόν 15 χρόνια.

Σε συνέντευξή της στο People Magazine, εξήγησε ότι η νηφαλιότητα τη βοήθησε στη διαδικασία σύνθεσης τραγουδιών.

«Η στιγμή που άρχισα να πίνω υπερβολικά ήταν το 2016, όταν ξεκίνησα να γράφω μουσική, και με έφερνε σε μέρη όπου αισθανόμουν οίκτο για τον εαυτό μου», είπε. «Δεν ξέρω γιατί ήθελα να νιώθω οίκτο για μένα. Το αλκοόλ μιλούσε στο μυαλό μου και έλεγε: “Είσαι πιο θαρραλέα γιατί μπορείς να το πεις με εμένα στο πλευρό σου”. Αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια».

«Είμαι πολύ πιο ειλικρινής χωρίς αλκοόλ και πιστεύω πολύ περισσότερο ο εαυτός μου», πρόσθεσε. «Το αλκοόλ καταπίεζε τα συναισθήματά μου. Αντί να τα αντιμετωπίζω και να τα επεξεργάζομαι, απλώς τα άφηνα να υπάρχουν».

Η Σίμπσον είχε αποκαλύψει στην αυτοβιογραφία της «Open Book» ότι ταρακουνήθηκε και αποφάσισε να σταματήσει το ποτό, όταν μία ημέρα ήταν τόσο μεθυσμένη που δεν μπορούσε να ντύσει τα παιδιά της για το Halloween. «Τρομοκρατήθηκα μήπως με δουν σε αυτή την κατάσταση», έγραψε. «Ντρέπομαι που λέω ότι δεν ξέρω ποιος τα βοήθησε να ντυθούν εκείνο το βράδυ».

Εκτός από το αλκοόλ, η Τζέσικα Σίμπσον είχε εθιστεί και σε διαιτητικά χάπια για δύο δεκαετίες, όπως είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της.

