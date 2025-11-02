Το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

Η Κίνα ανεβάζει κι άλλο τον πήχη στη σιδηροδρομική ταχύτητα, παρουσιάζοντας το νέο υπερταχύ τρένο CR450, το οποίο έφτασε τα 453 km/h σε δοκιμές – επίδοση που το κατατάσσει στο ταχύτερο τρένο του κόσμου.

Ο διάδοχος του CR400, που σήμερα κινείται στα 350 km/h, υπόσχεται εμπορική λειτουργία στα 400 km/h και επιτάχυνση από 0 στα 350 km/h σε μόλις 4’40’’. Με αεροδυναμικό σχεδιασμό που μειώνει την αντίσταση του αέρα κατά 20% και σκελετό 50 τόνων, θυμίζει διαστημόπλοιο και αποτελεί εντυπωσιακό επίτευγμα μηχανικής.

Πριν επιβιβαστούν επιβάτες, ο συρμός θα πρέπει να «γράψει» 600.000 χιλιόμετρα δοκιμών για να πιστοποιηθεί η ασφάλειά του. Δοκιμάζεται ήδη στη γραμμή Σανγκάη–Τσενγκντού, με στόχο να ενταχθεί σύντομα σε κανονικά δρομολόγια, συμπιέζοντας θεαματικά τους χρόνους σε μεγάλες αποστάσεις. Και αυτό είναι μόνο το επόμενο βήμα: οι Κινέζοι μηχανικοί αναπτύσσουν ήδη τρένα μαγνητικής αιώρησης που φιλοδοξούν να αγγίξουν τα 600 km/h, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του Πεκίνου να ηγηθεί της νέας εποχής σιδηροδρομικής τεχνολογίας έναντι Ευρώπης και Ιαπωνίας.