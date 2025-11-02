Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο πραγματικός λόγος πίσω από τη ρήξη στη σχέση του με τον θείου του, Άντριου

Η κόντρα ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, φέρεται να πηγάζει από ένα «αγενές» σχόλιο που έκανε ο Άντριου για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Άντριου Λόουνι, στο βιβλίο του «The Rise and Fall of the Yorks», ο πρίγκιπας της Ουαλίας στήριξε πλήρως την απόφαση του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου Γ’, να αφαιρέσει από τον Άντριου τους βασιλικούς του τίτλους και τιμές, εξαιτίας της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

«Ο Ουίλιαμ επίσης τον απεχθάνεται, όπως και τη Σάρα [Φέργκιουσον], την πρώην σύζυγο του Άντριου, και ανυπομονεί για τη μέρα που ο πατέρας του θα τους διώξει και τους δύο από το παλάτι», αναφέρει απόσπασμα του βιβλίου, όπως δημοσιεύθηκε στη Daily Mail.

«Αν δεν το κάνει ο Κάρολος, θα το κάνει ο Ουίλιαμ»

Το βιβλίο συνεχίζει: «Αν ο Κάρολος δεν το κάνει, σας εγγυώμαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Ουίλιαμ όταν γίνει βασιλιάς είναι να τους πετάξει έξω».

Ο συγγραφέας αναφέρει, επίσης, ότι ο 43χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου, θύμωσε ιδιαίτερα όταν ο θείος του και η Σάρα Φέργκιουσον εμφανίστηκαν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνης, τον Σεπτέμβριο.

«Ο Ουίλιαμ ήταν έξαλλος, σύμφωνα με πηγές. Προσπάθησε συνειδητά να κρατήσει αποστάσεις από τον θείο του και να μην φωτογραφηθεί μαζί του», γράφει ο Λόουνι.

«Πιστεύει ότι ο πατέρας του δεν έχει χειριστεί την κατάσταση με την απαιτούμενη αυστηρότητα και ότι ο Άντριου — και η Σάρα Φέργκιουσον — έχουν υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό το έργο των υπόλοιπων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Όπως αναφέρει η Page Six, το υποτιθέμενο σχόλιο του Άντριου προς την Μίντλετον, δεν αποκαλύπτεται. Μάλιστα, εκπρόσωποι του παλατιού του Κένσινγκτον δεν θέλησαν να σχολιάσουν.

Αφαίρεση τίτλων και απομάκρυνση από τα βασιλικά κτήματα

Ο Άντριου έχασε τους βασιλικούς του τίτλους από τον βασιλιά Κάρολο την Πέμπτη, λόγω των σχέσεων του με τον καταδικασμένο Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

Η αφαίρεση τίτλων περιλαμβάνει τα αξιώματα: πρίγκιπας, δούκας του Γιορκ, κόμης του Ίνβερνες, βαρόνος Κίλιλιε και τον τίτλο «Βασιλική Αυτού Υψηλότητα».

Αφαιρέθηκαν επίσης τιμητικές διακρίσεις όπως το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) και ο Μεγαλόσταυρος του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας.

Σύμφωνα με την Page Six, ο Άντριου θα μετακομίσει σε κατοικία στο ιδιωτικό κτήμα του Σάντριγχαμ, αφού εκδιώχθηκε από την επίσημη βασιλική κατοικία του.

Η Φέργκιουσον, από την πλευρά της, θα κάνει δικές της διευθετήσεις και έχει επίσης χάσει τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ.

Οι δύο κόρες τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη και πριγκίπισσα Ευγενία, διατήρησαν τους βασιλικούς τους τίτλους παρά το σκάνδαλο.

