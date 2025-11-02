Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε λιμάνι

Επίθεση με drone πραγματοποίησε η Ουκρανία στο ρωσικό λιμάνι της Τουάψε στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις του λιμανιού καθώς και σε ένα τάνκερ σύμφωνα με τις Αρχές του Κρασνοντάρ.

«Στο λιμάνι του Τουάψε, θραύσματα UAV (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) έπεσαν πάνω σε ένα τάνκερ, προκαλώντας ζημιές στο κατάστρωμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η διοίκηση του Κρασνοντάρ.

«Ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο. Το πλήρωμα το εκκένωσε», προσέθεσε και σημείωσε πως προκλήθηκαν ζημιές καθώς και φωτιά στις υποδομές του λιμανιού. Από την επίθεση δeν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες υποδομές υπέστησαν ζημιές.

Τα συντρίμμια του drone που προκάλεσαν επίσης ζημιές σε μία πολυκατοικία στο χωριό Σοσνόβι, λίγο έξω από την Τουάψε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες. Υπήρξαν επίσης μικρές ζημιές στο σιδηροδρομικό σταθμό της Τουάψε.

Το λιμάνι της Τουάψε φιλοξενεί τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου της Τουάψε που ελέγχεται από τη Rosneft και τα οποία έχουν γίνει στόχος ουκρανικών drones αρκετές φορές φέτος.

Ο τερματικός σταθμός είναι ένα σημαντικό νότιο σημείο εξόδου για το αργό πετρέλαιο και τα διυλισμένα προϊόντα της Ρωσίας προς τις διεθνείς αγορές, οπότε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να έχει αντίκτυπο στις εξαγωγές.

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, αποθήκες και αγωγούς τους τελευταίους μήνες, με στόχο να περιορίσει τον εφοδιασμό με καύσιμα, να διαταράξει τον εφοδιασμό του στρατού και να αυξήσει το κόστος του πολέμου, μια εκστρατεία που, όπως ισχυρίζεται, αποτελεί αντίποινα για τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ertnews.gr