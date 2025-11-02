Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

Μαχαιρώματα σε τρένο στο Χάντινγκτον – Συλλήψεις και τραυματίες σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία, καθώς σύμφωνα με το BBC, πολλοί επιβάτες δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Huntingdon, στην περιοχή Cambridgeshire.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα μέσα σε τρένο στην περιοχή του Κέιμπριτζ, στην ανατολική Αγγλία, τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, προσθέτοντας ότι δύο άτομα συνελήφθησαν.

"Αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό μέσα σε τρένο με κατεύθυνση το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι, δήλωσε η βρετανική αστυνομία μεταφορών στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι "δύο άτομα συνελήφθησαν".

Η σιδηροδρομική εταιρία London North Eastern Railway (LNER) ανακοίνωσε ότι κλείνει όλες τις γραμμές της κατά τη διάρκεια της επέμβασης των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στον σταθμό Χάντινγκτον, μια πόλη στην περιοχή του Κέιμπριτζ όπου το τρένο ακινητοποιήθηκε.

Η LNER, η οποία διαχειρίζεται σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, προέτρεψε τους επιβάτες να αποφύγουν κάθε μετακίνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή έχουν διακοπεί, ενώ τα δρομολόγια ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και 60 λεπτά. Η εταιρεία προειδοποιεί για σοβαρές καθυστερήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν έως το τέλος της ημέρας.

Το BBC αναφέρει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και νέα στοιχεία θα ανακοινωθούν σύντομα. "Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο", ανακοίνωσε η αστυνομία.

