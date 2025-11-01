Υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA: Το πρώτο βήμα προς τις πτήσεις του μέλλοντος

Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα προς πολύ ταχύτερες εμπορικές πτήσεις

Ένα υπερηχητικό αεροσκάφος σχεδιασμένο να κάνει πολύ λίγο θόρυβο πέταξε για πρώτη φορά αυτήν την εβδομάδα, πετώντας πάνω από την έρημο της νότιας Καλιφόρνιας αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου, σε αυτό που θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα προς πολύ ταχύτερες εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με τη NASA.

Η NASA και ο αμερικανικός κατασκευαστής όπλων και αεροδιαστημικών προϊόντων Lockheed Martin δοκίμασαν με επιτυχία την Τρίτη ένα αεροσκάφος που μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Τα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα να πετούν με υπερηχητικές ταχύτητες από τη δεκαετία του 1940. Το πρόβλημα είναι ότι τα εξαιρετικά γρήγορα αεροσκάφη απαγορεύονται για εμπορικές πτήσεις πάνω από την ξηρά, επειδή προκαλούν έναν εκρηκτικό — και τρομακτικό — «ηχητικό κρότο» που ενοχλεί το κοινό.

Το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde, που λειτουργούσε μέσω της British Airways και της Air France, πραγματοποιούσε διατλαντικές πτήσεις από τη δεκαετία του 1970.

Ωστόσο, αυτές οι πτήσεις σταμάτησαν το 2003, μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα τρία χρόνια νωρίτερα, που έπληξε τη ζήτηση για την ακριβή αυτή υπηρεσία.

Εάν η NASA και η Lockheed Martin καταφέρουν να μειώσουν επιτυχώς τον θόρυβο, τα νέα αεροσκάφη θα μπορούσαν να μειώσουν κατά το ήμισυ περίπου το χρόνο ταξιδιού μεταξύ πόλεων όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, ανοίγοντας έτσι έναν εντελώς νέο κλάδο αεροπορικών μεταφορών.

