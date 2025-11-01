Γερμανία: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βερολίνου μετά από συναγερμό για drone

Οι πτήσεις ανεστάλησαν για σχεδόν δύο ώρες το βράδυ της Παρασκευής

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου στη γερμανική πρωτεύουσα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κυκλοφορία διακόπηκε μεταξύ 8:08 μ.μ. και 9:58 μ.μ. στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν για σχεδόν δύο ώρες το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου λόγω της παρουσίας drones , δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του αεροδρομίου της γερμανικής πρωτεύουσας.

Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις διακόπηκαν μεταξύ 8:08 μ.μ. και 9:58 μ.μ. και «ένα σωρό πτήσεις» εκτράπηκαν σε άλλες γερμανικές πόλεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία ανέπτυξε ένα ελικόπτερο, μεταξύ άλλων μέσων. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ένας μάρτυρας ανέφερε ότι θεάθηκε drone γύρω στις 8 μ.μ., γεγονός που οδήγησε στο αρχικό κλείσιμο του βόρειου διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης στο αεροδρόμιο.

Το κέντρο επειγόντων περιστατικών της αστυνομίας του Βρανδεμβούργου δήλωσε εκείνο το βράδυ ότι το πλήρωμα ενός περιπολικού εντόπισε ένα drone μετά από πληροφορία από έναν μάρτυρα. Το αεροσκάφος δεν μπορούσε πλέον να εντοπιστεί. «Προς το παρόν δεν πετάει», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: newsbomb.gr