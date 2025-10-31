Τραγικός επίλογος: Πέθανε το 3 ετών κοριτσάκι που είχε βρεθεί στον πάτο πισίνας στη Ρόδο

Θλίψη «σκόρπισε» η είδηση ότι έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή το τρίχρονο κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, στις 14 Οκτωβρίου.

Το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή στο νοσοκομείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου είχε μεταφερθεί αφού νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης, έπειτα από αεροδιακομιδή από το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι γιατροί από την Κρήτη είχαν ενημερώσει τους οικείους τους πως η βλάβη που είχε υποστεί το μικρό κορίτσι ήταν «βαριά και μη αναστρέψιμη», σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά την άφιξη στο νοσοκομείο, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.

