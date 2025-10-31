Halloween: H ιστορία της «τρομακτικής» γιορτής και το έθιμο της κολοκύθας - Πώς και πότε ξεκίνησε

Το Halloween γιορτάζεται κάθε χρόνο τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου. Τότε, μικρά και μεγάλα παιδιά μεταμφιέζονται -συνήθως σε κάτι τρομακτικό- και περιδιαβαίνουν τις γειτονιές μαζεύοντας γλυκά και λιχουδιές.

Αν και πολλοί το συγχέουν με τις ελληνικές Απόκριες, η γιορτή αυτή έχει μυστικιστικό χαρακτήρα, αφού αποτελεί απόγονο της αρχαίας Κελτικής γιορτής Samhain, που σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα — μια περίοδο κατά την οποία, πίστευαν οι Κέλτες, ο κόσμος των ζωντανών επικοινωνούσε με τον κόσμο των νεκρών.

Με το πέρασμα των αιώνων, το Halloween απέκτησε θρησκευτικά στοιχεία και μεταμορφώθηκε από παγανιστική τελετή σε ημέρα χαράς και διασκέδασης, με παρελάσεις, γιορτινές στολές και κεράσματα. Η ίδια η λέξη προέρχεται από το All-Hallow-Even, δηλαδή την παραμονή της Γιορτής των Αγίων Πάντων.

Σήμα κατατεθέν του Halloween είναι η κολοκύθα-φαναράκι, γνωστή και ως Jack-o’-lantern. Η παράδοση αυτή πηγάζει από έναν παλιό ιρλανδικό μύθο, του Τζακ ο Τσιγκούνης. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Τζακ ξεγέλασε δύο φορές τον διάβολο και, όταν πέθανε, ούτε ο Παράδεισος ούτε η Κόλαση τον δέχτηκαν. Ο διάβολος του έδωσε τότε ένα αναμμένο κάρβουνο για να φωτίζει τον δρόμο του στο σκοτάδι, κι εκείνος το τοποθέτησε μέσα σε ένα σκαλισμένο ραπάνι.

Έτσι γεννήθηκε το έθιμο των φαναριών από λαχανικά — πρώτα ραπάνια και πατάτες, κι αργότερα κολοκύθες — που οι Ιρλανδοί τοποθετούσαν στα παράθυρα για να κρατούν μακριά τα κακά πνεύματα και, πάνω απ’ όλα, το ανήσυχο πνεύμα του Τζακ.

Σήμερα, το Halloween δεν έχει πια σχέση με φαντάσματα ή υπερφυσικές τελετουργίες· είναι μια ζωντανή γιορτή μεταμφίεσης, χαράς και δημιουργικότητας, που φωτίζει κάθε Οκτώβρη με χρώματα, μουσική και… κολοκύθες.

