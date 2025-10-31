Η NASA απάντησε στην Κιμ Καρντάσιαν: «Ναι, έχουμε πάει ξανά στο φεγγάρι, έξι φορές»

Άμεση ήταν η αντίδραση της NASA στα όσα υποστήριξε η Κιμ Καρντάσιαν ότι η προσελήνωση του 1969 δεν συνέβη ποτέ, με τον αναπληρωτή διευθυντής της υπηρεσίας να της απαντά μέσω Χ.

«Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν... 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ (Donald Trump). Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή» έγραψε ο Σον Ντάφι συνοδεύοντας την ανάρτησή του με έναν διαστημικό πύραυλο και μια αμερικανική σημαία.

Στη σκηνή του The Kardashians που προκάλεσε την αντίδραση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος, η Κιμ Καρντάσιαν συνομιλεί με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον και της λέει «σου στέλνω ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και τον άλλο» πριν διαβάσει ένα άρθρο που ισχυρίζεται ότι ο Μπαζ Όλντριν, ο αστροναύτης που έγινε ο δεύτερος άνθρωπος, μετά τον Νιλ Άρμστρονγκ, που περπάτησε στη Σελήνη, ήταν η πιο τρομακτική στιγμή της αποστολής.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Σύμφωνα με την τηλεπερσόνα στο άρθρο παρουσιάζεται ο Όλντριν να λέει: «Δεν υπήρχε τρομακτική στιγμή γιατί δεν συνέβη. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν συνέβη».

«Νομίζω ότι ήταν ψεύτικο. Έχω δει μερικά βίντεο με τον Μπαζ Όλντριν να μιλάει για το ότι δεν συνέβη. Το λέει συνεχώς τώρα, σε συνεντεύξεις. Ίσως πρέπει να τον βρούμε», πρόσθεσε η Καρντάσιαν

Επιμένοντας, πάντως, σε συνωμοσιολογικό κλίμα, η Κιμ Καρντάσιαν απάντησε στον Ντάφι, η Καρντάσιαν ρωτώντας τον για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαστημικό κομήτη με την ονομασία 3I/ATLAS. «Περιμένετε... τι είναι το 3I Atlas;!?!?!?!?!», έγραψε.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA της εξήγησε ότι οι τρέχουσες «παρατηρήσεις της NASA δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που περνάει από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη. 3 = ο τρίτος I = διαστημικός, που σημαίνει από πέρα από το ηλιακό μας σύστημα ATLAS = ανακαλύφθηκε από την ομάδα μας Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS)».

Στην ίδια απάντηση ο Ντάφι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον «ενθουσιασμό» της τηλεπερσόνας την οποία προσκάλεσε επίσημα στην επικείμενη εκτόξευση του Artemis από το το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι.

Πηγή: protothema.gr