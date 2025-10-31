Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

Το βράδυ της Πέμπτης, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε την «επίσημη διαδικασία» για να αφαιρέσει τους τίτλους και τις τιμές από τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου, καθώς και να του κάνει έξωση από την κατοικία του, δίπλα στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Αυτήν την ημέρα, μια συνηθισμένη Αμερικανίδα κοπέλα από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια, έδιωξε έναν Βρετανό πρίγκιπα από το παλάτι με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος».

Αυτό είπε σε δήλωσή της η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η γνωστή κατήγορος του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, για τον πρίγκιπα Άντριου.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε έχει ισχυριστεί ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

«Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, η αδελφή μας, που ήταν παιδί όταν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Άντριου, δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη σε αυτήν και σε αμέτρητες άλλες επιζώσες όπως αυτή», είπαν σε δήλωση ο αδελφός της Βιρτζίνια Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς και η κουνιάδα της Αμάντα.

Και συνέχισαν: «Αυτήν την ημέρα, κηρύσσει τη νίκη της. Εμείς, η οικογένειά της, μαζί με τις αδελφές της που επιβίωσαν, συνεχίζουμε τον αγώνα της Βιρτζίνια και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκίλεϊν Μάξγουελ», κατέληξαν.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025 σε ηλικία 41 ετών.

Οι συνεχείς πιέσεις στον Άντριου για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο Άντριου, ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά και δευτερότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, δεχόταν πιέσεις λόγω της συμπεριφοράς του και της σχέσης του με τον Αμερικανό παιδεραστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα αναγκάστηκε να απαρνηθεί τον τίτλο του «Δούκα της Υόρκης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων «ο πρίγκιπας Άντριου θα αποκαλείται στο εξής με το όνομα Άντριου Μαουντμπάντεν Γούινδσορ».

Επιπλέον, του έχει ήδη επιδοθεί επίσημο αίτημα προκειμένου να παραδώσει την έπαυλη Ρόγιαλ Λοτζ, στο δυτικό Λονδίνο και να μετακομίσει σε ιδιωτικό κατάλυμα, στην ανατολική Αγγλία.

Τα μέτρα αυτά «κρίνονται απαραίτητα, μολονότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τους ισχυρισμούς εναντίον του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Οι Μεγαλειότητές τους θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις τους και η μέγιστη συμπαράστασή τους είναι και θα παραμείνει με τα θύματα και τους επιζώντες οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης».

Μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι αν και ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ήταν σαφές ότι διέπραξε σοβαρά λάθη κρίσης. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδόχου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι βρετανικές εφημερίδες επικεντρώθηκαν στα οικονομικά του Άντριου, αφού η εφημερίδα Times έγραψε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, κατέβαλε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις όταν εγκαταστάθηκε εκεί.

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»

Σε απομνημονεύματα που δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατο της, η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου ότι «πίστευε ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στην βρετανική εφημερίδα Guardian.

Το βιβλίο, με τίτλο «Nobody's Girl», το οποίο έγραψε η γνωστή κατήγορος του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, κυκλοφόρησε σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε.

Το βιβλίο της, το οποίο αποκαλεί τον Έπσταϊν «μάστερ στην χειραγώγηση», περιγράφει τρεις περιπτώσεις στις οποίες ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της, μεταξύ άλλων στο σπίτι της Γκίλεϊν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Το «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice» είναι η μαρτυρία για την φρίκη που έζησε η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε στην Αυστραλία τον Απρίλιο, σε ένα βιβλίο που συνυπέγραψε με τη συγγραφέα Έιμι Γουάλας.

«Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν μέσω της Γκίλεϊν Μάξγουελ, ισχυρίστηκε ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες και νεαρές γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση από τον Έπσταϊν και τον διάσημο κύκλο του.

Ανάμεσα στους ισχυρούς φίλους του Έπσταϊν, ήταν και ο πρίγκιπας Άντριου, τον οποίο η Τζιούφρε γνώρισε στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2001, όταν εκείνη ήταν 17 ετών, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε ο Guardian.

Σε αυτό, η Τζιούφρε διηγείται εκείνη την ημέρα με λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η μέρα ξεκίνησε με την Γκίλεϊν Μάξγουελ να την ξυπνά και να της είπε: «Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, (σ.σ. η Μάξγουελ μου είπε ότι) θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!»

Όταν ο πρίγκιπας Άντριου έφτασε αργότερα, η Τζιούφρε εξήγησε ότι η Μάξγουελ του ζήτησε να μαντέψει την ηλικία της.

«Ο Δούκας του Γιορκ, που τότε ήταν 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. "Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα", μου είπε. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: "Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα"», αναφέρει στο βιβλίο της.

Όπως και ο Επστάιν, η Τζιούφρε είπε ότι αποκαλούσε τον πρίγκιπα Άντριου, «Άντι».

«Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι»

Η Τζιούφρε έκανε επίσης μια αναφορά στη διαβόητη φωτογραφία από εκείνο το βράδυ.

«Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν έβγαζα μια φωτογραφία μαζί του. Έτσι, έτρεξα να πάρω μια κάμερα από το δωμάτιό μου και όταν επέστρεψα, την έδωσα στον Επστάιν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να με αγκαλιάζει από τη μέση, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Επστάιν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει στο βιβλίο της.

Όπως εξηγεί η Τζιούφρε, στη συνέχεια πήγαν όλοι μαζί για δείπνο και μετά σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου ο πρίγκιπας Άντριου ήταν «αδέξιος χορευτής και θυμάμαι ότι ίδρωνε αφάνταστα».

«Στο δρόμο της επιστροφής, η Μάξγουελ μου είπε: "Όταν φτάσουμε σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι"».

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να θεωρεί ότι μπορούσε να κάνει σεξ μαζί μου, σαν να ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του», εξηγεί η Τζιούφρε, λέγοντας ότι αργότερα ο Επστάιν της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο που πέρασε με τον πρίγκιπα Άντριου.

Το βιβλίο αναφέρει επίσης δύο άλλες περιπτώσεις στις οποίες η Τζιούφρε είχε σεξουαλική επαφή με τον πρίγκιπα Άντριου – στο σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Τέλος, έκανε μια αναφορά στο γιατί δεν έφυγε από «τον Έπσταϊν, ακόμα και αφού έμαθαν τι ήθελε από εκείνες».

«Πώς μπορείς να παραπονιέσαι ότι σε κακοποίησαν, με ρώτησαν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να φύγεις; Αλλά αυτή η στάση αγνοεί όσα είχαμε περάσει πολλές από εμάς πριν συναντήσουμε τον Έπσταϊν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια που ήταν ευάλωτα λόγω των τραυμάτων τους», γράφει.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμα και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν».

Αφού έφυγε από τον Επστάιν, η Τζιουφρέ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της. Τον Απρίλιο αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών.

