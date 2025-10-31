«Μου πήρε δύο λεπτά στο κρεβάτι»: Η ιστορία πίσω από το viral, ψεύτικο βίντεο του «αιωρούμενου σταδίου»

Η εικόνα ενός επιβλητικού σταδίου, χτισμένου 350 μέτρα πάνω από το έδαφος στη φουτουριστική πόλη The Line της Σαουδικής Αραβίας, σάρωσε μέσα σε λίγες ώρες το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και πυροδοτώντας συζητήσεις για τη νέα έδρα του Μουντιάλ 2034. Μόνο που το εντυπωσιακό βίντεο ήταν... ψεύτικο.

Πίσω από τη viral παραγωγή δεν κρύβεται κάποιος αρχιτέκτονας των μεγαλεπήβολων σαουδαραβικών έργων, αλλά ο Λίαμ Χοουζ, ένας 34χρονος Άγγλος από το Σάσεξ που ασχολείται ερασιτεχνικά με οπτικά πρότζεκτ και γραφικά τεχνητής νοημοσύνης. Χωρίς να το αντιληφθεί, έγινε δημιουργός μιας από τις πιο διαδεδομένες ψηφιακές ψευδαισθήσεις των τελευταίων μηνών.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος στη βρετανική Daily Mail, η ιδέα γεννήθηκε μέσα σε δύο λεπτά, ένα βράδυ στο κρεβάτι του. «Μου ήρθε ξαφνικά, πριν πέσω για ύπνο. Δημιούργησα το σχέδιο στο κινητό μου και το ανέβασα στη σελίδα μου. Μέσα σε λίγες ώρες το είχαν δει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι· σε δύο ημέρες έγινε παγκόσμιο θέμα».

En vue du Mondial 2034, l'Arabie saoudite espère toujours construire un stade inédit à 350 mètres du sol dans la ville futuriste de "The Line". Mais la folle vidéo virale du futur Neom Stadium a tout d'un fake.https://t.co/bpZlDCgmVM — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2025

Η ανάρτηση στο προφίλ του με το ψευδώνυμο Hypora Ultrawork παρουσίαζε ένα γήπεδο-ουρανοξύστη με 46.000 θέσεις, υποτίθεται ενταγμένο στο πρόγραμμα των 15 σταδίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2034. Πολυάριθμοι χρήστες, αλλά και μερικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, έπεσαν στην παγίδα, θεωρώντας το σχέδιο αυθεντικό μέρος των σαουδαραβικών φιλόδοξων σχεδίων.

Παρότι το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει πράγματι ανακοινώσει το σχέδιο για ένα «αιωρούμενο» στάδιο, το βίντεο που ανέβασε ο Χόουζ στη σελίδα του στο Facebook, «Hypora Ultrawork», δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις σαουδαραβικές αρχές.

«Δεν είχα ιδέα ότι η Σαουδική Αραβία όντως σκοπεύει να χτίσει ένα στάδιο σε ύψος. Όταν είδα την είδηση στις τηλεοράσεις, δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε ο Χοουζ, περιγράφοντας πώς φίλοι και συγγενείς τον καλούσαν έκπληκτοι. «Αναρωτιόντουσαν αν όντως το είχα φτιάξει εγώ.»

Πηγή: protothema.gr