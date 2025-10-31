Στη φυλακή «Fort Dix» του Νιου Τζέρσεϊ ο Diddy για να εκτίσει την ποινή του

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας Sean “Diddy” Combs μεταφέρθηκε την Πέμπτη στη Federal Correctional Institution Fort Dix, μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ.

Εκεί θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των 50 μηνών που του επιβλήθηκε για ομοσπονδιακές κατηγορίες σχετικές με πορνεία.

Ο Diddy καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2025 για δύο παραβάσεις του λεγόμενου Mann Act, που αφορά τη «μεταφορά προσώπων με σκοπό την άσκηση πορνείας». Η ποινή των 50 μηνών φυλάκισης εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη δίκη στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία πρώην συνεργάτες και μάρτυρες κατηγορίας περιέγραψαν εκτεταμένη εκμετάλλευση και καταχρηστική συμπεριφορά.

Από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024, ο καλλιτέχνης κρατούνταν στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν. Ο χρόνος αυτός, περίπου 13 μήνες, θα αφαιρεθεί από το συνολικό διάστημα της ποινής.

Μεταφορά του Diddy στο Fort Dix

Η νομική ομάδα του Diddy είχε ζητήσει να εκτίσει την ποινή του στο Fort Dix, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη φυλακή διαθέτει πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά (Residential Drug Abuse Program), από το οποίο θα μπορούσε να ωφεληθεί, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένειά του.

Το αίτημα εγκρίθηκε χωρίς αντίρρηση από τις ομοσπονδιακές αρχές, και ο Diddy μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο ίδρυμα, όπου αναμένεται να παραμείνει μέχρι την αποφυλάκισή του.

Η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισης

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών (BOP), η προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy είναι η 8η Μαΐου 2028. Η ημερομηνία αυτή περιλαμβάνει τον χρόνο που ήδη εξέτισε και τη δυνατότητα μείωσης λόγω καλής συμπεριφοράς και συμμετοχής σε θεραπευτικά προγράμματα.

Έφεση και αίτημα χάρης

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του καλλιτέχνη έχουν ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης και της ποινής, ζητώντας από το ομοσπονδιακό εφετείο να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση. Παράλληλα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Diddy έχει υποβάλει αίτημα προεδρικής χάρης, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι στιγμής.

Η ζωή στη φυλακή Fort Dix

Η φυλακή FCI Fort Dix, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από τη Νέα Υόρκη, έχει στο παρελθόν φιλοξενήσει και άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως τον τηλεοπτικό αστέρα Τζόι Τζούντιτσε. Πρόκειται για ίδρυμα χαμηλής ασφαλείας, όπου οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης, εργασίας και ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κυλικείου, οι τρόφιμοι μπορούν να αγοράσουν προϊόντα όπως ρυζογκοφρέτες (5,75 δολάρια), τόνο λευκό (3,75 δολάρια) και Pop Tarts (2,85 δολάρια). Εντούτοις, δεν διατίθεται πουρές μήλου, ένα προϊόν που, σύμφωνα με μαρτυρίες από τη δίκη, ο Diddy συνήθιζε να προσθέτει στα τσίζμπεργκέρ του.

Μετά από μια δεκαετία επιτυχιών στη μουσική και τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, ο Diddy καλείται πλέον να εκτίσει την ποινή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η εξέλιξη της έφεσης και το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης θα κρίνουν αν ο καλλιτέχνης θα παραμείνει στο Fort Dix μέχρι το 2028 ή αν θα δει την ελευθερία του νωρίτερα.

