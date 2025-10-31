Αναβρασμός στις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για νέες πυρηνικές δοκιμές

Η ξαφνική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι έδωσε εντολή στον στρατό να ξεκινήσει εκ νέου πυρηνικές δοκιμές, προκάλεσε κύμα ανησυχίας και σύγχυσης στην Ουάσινγκτον, θέτοντας σε δύσκολη θέση ανώτατους αξιωματούχους και νομοθέτες.

Η δήλωση του Τραμπ, η οποία αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης —μόλις λίγες ώρες πριν από την ακρόαση επιβεβαίωσης του ναυάρχου Ρίτσαρντ Κόρελ στη Γερουσία για τη θέση του επικεφαλής της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ (STRATCOM)— αιφνιδίασε ακόμη και την ίδια την αμερικανική κυβέρνηση.

«Ζήτησα από τον στρατό να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν πίσω από τη Ρωσία και την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη, αλλά σε πέντε χρόνια θα μας έχουν πλησιάσει».

Αν ο αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Κόρελ, πίστευε ότι η διαδικασία επιβεβαίωσης του διορισμού του θα ήταν τυπική, οι ελπίδες του διαλύθηκαν στις 9:04 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με την ανακοίνωση του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της 90λεπτης ακρόασης την Πέμπτη στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ο Κόρελ βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες ερωτήσεις για τις δηλώσεις του προέδρου, αποτυπώνοντας τη σύγχυση που προκάλεσε η ανακοίνωση στην Ουάσινγκτον και διεθνώς.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή, γερουσιαστής Τζακ Ριντ, ρώτησε αν η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το διεθνές περιβάλλον και να οδηγήσει σε νέο αγώνα εξοπλισμών.

«Εφόσον επιβεβαιωθώ στη θέση του διοικητή της STRATCOM, ο ρόλος μου θα είναι να παρέχω στρατιωτικές συμβουλές για οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με τις δοκιμές», απάντησε προσεκτικά ο Κόρελ.

Σε ερώτηση του ανεξάρτητου γερουσιαστή Άνγκους Κινγκ για το αν ο Τραμπ εννοούσε δοκιμές πυραυλικών συστημάτων και όχι εκρήξεις πυρηνικών κεφαλών, ο Κόρελ απάντησε: «Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του Προέδρου — είναι πιθανό αυτή να είναι μια ερμηνεία».

Αβεβαιότητα και φόβοι για κλιμάκωση

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ξεκαθάρισαν αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμές συστημάτων μεταφοράς ή στο τέλος της 33ετούς παύσης εκρηκτικών δοκιμών, που οι ειδικοί θεωρούν εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, ικανή να προκαλέσει νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και να ξυπνήσει μνήμες Ψυχρού Πολέμου.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Οι ΗΠΑ και οι περισσότερες πυρηνικές δυνάμεις έχουν σταματήσει τις εκρηκτικές δοκιμές εδώ και δεκαετίες, βασιζόμενες σε προηγμένες προσομοιώσεις μέσω υπολογιστών.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκρηκτικές δοκιμές — κάτι τέτοιο θα έκανε τη χώρα λιγότερο ασφαλή», τόνισε η Τάρα Ντροζντένκο, διευθύντρια του προγράμματος παγκόσμιας ασφάλειας της Union of Concerned Scientists.

