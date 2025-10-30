Τραγικός θάνατος 17χρονου στην Αυστραλία: Χτυπήθηκε από μπάλα κρίκετ στο λαιμό

Τραγωδία σημειώθηκε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του αφού δέχτηκε μπάλα κρίκετ στον λαιμό κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Ο 17χρονος Μπεν Όστιν προπονούταν - φορώντας κράνος αλλά όχι προστατευτικό για το λαιμό - σε γήπεδο κρίκετ στο Ferntree Gully την Τρίτη, όταν χτυπήθηκε στον αυχένα από μπάλα που εκτοξεύθηκε από έναν χειροκίνητο εκτοξευτή μπαλών, σύμφωνα με το BBC.

Φτάνοντας άμεσα στο σημείο, οι διασώστες μετέφεραν τον Μπεν εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη. Δύο ημέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

«Για την Τρέισι και εμένα, ο Μπεν ήταν ένας λατρεμένος γιος, ένας βαθιά αγαπημένος αδελφός για τον Κούπερ και τον Ζακ και ένα λαμπρό φως στη ζωή της οικογένειας και των φίλων μας», είπε ο Τζέις Όστιν, πατέρας του Μπεν.

«Αυτή η τραγωδία μας στέρησε τον Μπεν, αλλά μας παρηγορεί το γεγονός ότι έκανε κάτι που έκανε για τόσα καλοκαίρια - πήγαινε στο γήπεδο με τους φίλους του για να παίξει κρίκετ. Αγαπούσε το κρίκετ και ήταν μια από τις χαρές της ζωής του», συμπλήρωσε.

Ο Τζέις Όστιν είπε ότι η οικογένειά του υποστηρίζει επίσης τον συμπαίκτη του Μπεν ήταν παρών όταν συνέβη το τραγικό ατύχημα.

«Αυτό το ατύχημα έχει επηρεάσει δύο νεαρούς άνδρες και οι σκέψεις μας είναι μαζί του και την οικογένειά του», κατέληξε.

Πηγή: newsbomb.gr