Νέα εξέλιξη: Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο -Επτά άτομα στο σύνολο υπό κράτηση

Πέντε νέες συλλήψεις έγιναν τελικά χθες, στην περιοχή του Παρισιού, για τη ληστεία στο Λούβρο. Μετά τη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, πέντε νέες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιού, στο RTL.

Το BFMTV είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος της «ομάδας του Λούβρου»-όπως αποκαλείται η τετραμελής ομάδα που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, στο εμβληματικό μουσείο. Ο άνδρας είναι μεταξύ των 5 νέων συλλήψεων.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού και στα γύρω προάστια.

Ένδεκα ημέρες μετά την θρασύτατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου το κύμα των νέων συλλήψεων τροφοδοτεί τις ελπίδες για την ανάκτηση των κλαπέντων κοσμημάτων του Στέμματος.

Η εισαγγελέας του Παρισιού αναφέρθηκε στη σύλληψη «αρκετών ατόμων που στοχεύουν οι ερευνητές». «Είναι πολύ νωρίς για να περιγράψουμε τα προφίλ τους», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ένας από αυτούς «συνδέθηκε» με την κλοπή στο Λούβρο μέσω «στοιχείων DNA». «Ήταν στο στόχαστρό μας κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε η εισαγγλέας προσθέτοντας ότι «οι άλλοι ίσως είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των γεγονότων».

Το περασμένο Σάββατο, συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Η αστυνομία συνέλαβε τον ένα εξ’ αυτών στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-de-Gaulle ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Αλγερία.

Στη διάρκεια της ανάκρισής τους οι δύο συλληφθέντες «ομολόγησαν εν μέρει» τα εγκλήματα, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι τα κλοπιμαία, που εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, εξακολουθούν να αγνοούνται σε αυτό το στάδιο. «Θέλω να παραμείνω αισιόδοξη ότι αυτά (τα κοσμήματα) θα βρεθούν και θα επιστραφούν στο Μουσείο του Λούβρου και στο έθνος. Αυτά τα κοσμήματα, φυσικά, δεν πωλούνται σήμερα. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να τα ανακτήσουμε», πρόσθεσε.

Συνολικά, μαζί με τα δύο άτομα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες, για τη ληστεία του αιώνα έχουν συλληφθεί επτά άτομα.

