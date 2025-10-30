Ληστεία στο Λούβρο: Οι γαλλικές Αρχές συνέλαβαν και τρίτο ύποπτο

Υπό κράτηση βρίσκεται ένας τρίτος ύποπτος για ανάκριση από τους ερευνητές, μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με το BFMTV.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά την Τετάρτη (29/10) και οι αστυνομικοί θεωρούν πως είναι ένας από τους τέσσερις ληστές στο Παρίσι που έκαναν την ληστεία το πρωινό της Κυριακής 19 Οκτωβρίου στο διασημότερο μουσείο του κόσμου.

Υπενθυμίζεται πως για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα, τα οποία παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στη ληστεία.

Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των κοσμημάτων

Η εντυπωσιακή ληστεία στο Λούβρο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο φορτηγό μετακομίσεων, με αναδιπλούμενη σκάλα-ανελκυστήρα, για να φτάσουν σε παράθυρο της περίφημης Αίθουσας Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) στον πρώτο όροφο του μουσείου.

Με κοπτικά εργαλεία, έσπασαν τις προθήκες που φιλοξενούσαν τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα, αποσπώντας μέσα σε μόλις επτά λεπτά οκτώ πολύτιμα αντικείμενα -μεταξύ αυτών ένα περιδέραιο από σμαράγδια και διαμάντια που είχε χαρίσει ο Ναπολέων Βοναπάρτης στη σύζυγό του, αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα.

Καθώς διέφευγαν από το μουσείο, έριξαν το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο εντοπίστηκε κατεστραμμένο στον χώρο. Οι ληστές κατάφεραν ωστόσο να διαφύγουν με μηχανές, μεταφέροντας τα υπόλοιπα κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ (ή £76 εκατ.).

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των μουσείων

Η ληστεία, που έγινε μέρα μεσημέρι, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και έντονη συζήτηση στη Γαλλία για τα μέτρα ασφαλείας των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Το Λούβρο, που δέχεται έως και 30.000 επισκέπτες ημερησίως, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά μετά το περιστατικό, πριν επαναλειτουργήσει λίγες ημέρες αργότερα.

Πηγή: ethnos.gr