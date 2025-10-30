«Σκότωσα τα τέσσερα παιδιά μου» - Το φρικτό τηλεφώνημα ενός 38χρονου στην Αστυνομία

Είναι αυτές οι πληροφορίες που το μυαλό δυσκολεύεται να επεξεργαστεί, αυτά τα περιστατικά τα οποία είναι αδύνατο να κατανοήσει.

Ένας 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, πατέρας πέντε παιδιών, τηλεφώνησε την Τρίτη στην Αστυνομία για να ομολογήσει ότι σκότωσε τα τέσσερα και να υποδείξει το μέρος όπου βρίσκονταν τα πτώματά τους.

Οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο γκαράζ του σπιτιού τους τα πτώματα της 6χρονης Λία, της 9χρονης Ζόι, του 10χρονου Ουέλινγκτον και του 18χρονου Σον σε προχωρημένη αποσύνθεση καθώς πρέπει να βρίσκονταν εκεί για μήνες.

Ο μόνος που διεσώθη από το αμόκ του Γουέλινγκτον Ντίκενς, ήταν ο 3χρονος γιος του, ο οποίος βρέθηκε σώος στο σπίτι. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε γιατί ο 38χρονος πατέρας δολοφόνησε τα τέσσερα παιδιά του, ούτε γιατί επέλεξε να μην πειράξει το πέμπτο.

Το μόνο που γνωρίζουν οι Αρχές είναι ότι τον Απρίλιο του 2024 είχε χάσει τη σύζυγό του και ότι είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στο Ιράκ.

