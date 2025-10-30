Το μεγάλο παιχνίδι στη Ανατολική Μεσόγειο και η Ευρώπη στο τραπέζι των λύκων

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Αθήνα εκτιμά ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Λίβανος δέχεται τη μέση γραμμή ως μεθοδολογία οριοθέτησης.

Νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώνει η απόφαση του Λιβάνου να προχωρήσει στην οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο, αιφνιδιάζοντας την Τουρκία.

Το υπουργικό συμβούλιο του Λιβάνου, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ζοζέφ Αούν, αποφάσισε να ξεκινήσει η διαδικασία για την επικύρωση παλαιότερης συμφωνίας με την Κύπρο, η οποία μπόρεσε να προχωρήσει τώρα που ηττήθηκε η Χεζμπολά στη χώρα.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Αθήνα εκτιμά ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Λίβανος δέχεται τη μέση γραμμή ως μεθοδολογία οριοθέτησης, άρα αφενός αποδέχεται την πλήρη επήρεια της Κύπρου και αφετέρου η μέθοδος της μέσης γραμμής εδραιώνεται ευρύτερα ως βάση διευθετήσεων τέτοιου τύπου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Observe Lebanon», επισημαίνεται ότι «καθώς ο Λίβανος αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές προκλήσεις, η εδραίωση των θαλάσσιων συνόρων μπορεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση σε πιθανή εξόρυξη πόρων».

Η εξέλιξη αυτή, διαμορφώνει στο πεδίο ένα πλέγμα συνεργασίας Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι εξαιρετικά πλούσια σε υδρογονάνθρακες.

Η μόνη οριοθέτηση που εκκρεμεί τώρα με την Κύπρο στην περιοχή είναι αυτή με τη Συρία, που είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει, λόγω του ενισχυμένου ρόλου της Άγκυρας εκεί.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να προχωρήσει οποιοδήποτε εγχείρημα για ένα παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο στα πρότυπα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στα σχέδια της Άγκυρας για υλοποίηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η κούρσα εξοπλισμών και οι προκλήσεις για την Ελλάδα

Το μήνυμα του Ερντογάν ότι μόνος δρόμος στο νέο παγκόσμιο σύστημα που διαμορφώνεται είναι η ανάπτυξη ισχύος και αποτρεπτικής ικανότητας σε όλους τους τομείς, τονίζοντας, μάλιστα ότι «με λύπη μου το λέω, σε αυτό το νέο σύστημα που έχει μετατραπεί σε τραπέζι λύκων, κανείς δεν λυπάται για κανέναν, κανείς δεν δίνει σημασία στα δάκρυα του άλλου» είναι ενδεικτικό της κούρσας εξοπλισμών που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά αναμένεται να κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια.

Και ενώ ανακοινώθηκε…πανηγυρικά η συμφωνία για τα μαχητικά Eurofighters με τη Βρετανία, φαίνεται ότι η Τουρκία μαζί με τα μαχητικά, θα πάρει, σύμφωνα με πληροφορίες και τους πυραύλους Meteor, τους οποίους ήδη διαθέτει η χώρα μας, εξοπλίζουν τα Rafale και θεωρείται στρατηγικό μας πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας.

Η Αθήνα, τόσο ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν εκφράσει επίσημα στο Παρίσι την αντίθεσή τους στην προοπτική να δοθεί το «πράσινο φως» για τους Meteor στην Τουρκία, καθώς η Γαλλία είναι μέρος της κοινοπραξίας που τους κατασκευάζει και θεωρείται, εντός Ευρώπης, ο πιο ισχυρός σύμμαχος για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο με αποκορύφωμα την υπογραφή της αμυντικής συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής με τη χώρα μας το 2021.

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα φαίνεται ότι αλλάζουν με Ιταλούς, Ισπανούς, Γερμανούς ήδη να συνεργάζονται ανοιχτά με την Τουρκία σε θέματα εξοπλιστικά. Ενδεικτικό είναι ότι μετά τη συμφωνία με τους Βρετανούς για τα Eurofighters.

Μετά την επίσημη συμφωνία για τα Eurofighters με το Ηνωμένο Βασίλειο, μάλιστα, τώρα έρχεται η σειρά της Ισπανίας, η οποία ανακοίνωσε συμφωνία για αγορά 45 εκπαιδευτικών αεροσκαφών Hurjet από την Τουρκία για την πολεμική της αεροπορία, ενώ ήδη στην Άγκυρα βρίσκεται ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς όπου, μεταξύ άλλων, ψηλά στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Τούρκο Πρόεδρο, θα είναι η ένταξη της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό άμυνας SAFE, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα.

Σε αυτό το κλίμα, Αθήνα και Κύπρος διαμηνύουν ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους και με το βέτο ως «όπλο», δε θα επιτρέψουν την είσοδο της Τουρκίας στο μηχανισμό, όσο η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας παραμένει σε ισχύ και παρά τις έντονες πιέσεις που δέχονται από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Πηγή: ethnos.gr