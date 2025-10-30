Ο Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων - Δεν είχα άλλη επιλογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόσθεσε πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», πρόσθεσε.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Να σημειωθεί πως η τελευταία πυρηνική δοκιμή των ΗΠΑ έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, στο πεδίο δοκιμών της Νεβάδα.