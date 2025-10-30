Ο Τραμπ «απαντάει» σε Κίνα και Ρωσία: «Οι ΗΠΑ ξεκινούν άμεσα τις δοκιμές πυρηνικών όπλων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις κινήσεις της Ρωσίας, έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (σ.σ. Ρωσία και Κίνα) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΜΙΣΟΥΣΑ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το πλήρες μήνυμά του, όπως το ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social, αναφέρει:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αναβάθμισης και ανακαίνισης των υπαρχόντων όπλων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας ως Πρόεδρος.

Λόγω της τεράστιας καταστροφικής ισχύος τους, ΜΙΣΟΥΣΑ να το κάνω, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!

Η Ρωσία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, και η Κίνα πολύ πιο πίσω στην τρίτη, αλλά μέσα σε πέντε χρόνια θα έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα.

Εξαιτίας των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων επί ίσοις όροις.

Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει άμεσα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!»

Πηγή: newsbomb.gr