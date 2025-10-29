Ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν περίπου 200 φυλές που δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο!

Χωρίς συντονισμένες προσπάθειες προστασίας, οι μισές από τις τελευταίες φυλές ιθαγενών που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο κινδυνεύουν να εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Τα παραπάνω αναφέρει η νέα έκθεση της οργάνωσης Survival International που δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου και βασίζεται σε χρόνια επιτόπιας έρευνας, συνεντεύξεων και αποστολές συλλογής πληροφοριών.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχουν τουλάχιστον 196 αυτάρκεις, απομονωμένες κοινότητες σε διάφορες απομακρυσμένες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Το 95% αυτών βρίσκεται στη λεκάνη του Αμαζονίου, κυρίως στα τροπικά δάση της Βραζιλίας. Άλλες ζουν σε εννέα χώρες της Νότιας Αμερικής, καθώς και στην Ασία και σε νησιά του Ειρηνικού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτές οι κοινότητες μπορούν να παραμείνουν υγιείς αν δεν απειληθούν από ξένους, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι λειτουργούν ως φύλακες της βιοποικιλότητας σε περιοχές αποψίλωσης.

Η άρνηση επαφής με τον έξω κόσμο είναι μία απόφαση που προέκυψε μετά από τραυματικές εμπειρίες με ξένους, σύμφωνα με την έκθεση. Ασθένειες όπως η γρίπη ή η ιλαρά, που είναι ήπιες για τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορούν να εξολοθρεύσουν έως και το 50% μιας απομονωμένης φυλής μέσα σε έναν χρόνο.

Οι απειλές για τις αυτόχθονες φυλές

Οι μεγαλύτερες απειλές για αυτές τις κοινότητες αυτές προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες. Η μεγαλύτερη απειλή είναι αναμφίβολα η κλοπή γης από εταιρείες που σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους.

Η υλοτομία θέτει σε κίνδυνο περίπου το 65% των φυλών, οι εξορυκτικές δραστηριότητες επηρεάζουν περίπου το 40%, η γεωργία και η κτηνοτροφία προκαλεί προβλήματα περίπου στο ένα πέμπτο των πληθυσμών αυτών.

Απειλή για τις φυλές αυτές αποτελούν και τα εγκληματικά δίκτυα (ναρκωτικά, παράνομη εξόρυξη), αλλά και ιεραπόστολοι που επιχειρούν προσηλυτισμό, καθώς και influencers που παραβιάζουν προστατευμένες περιοχές για δημιουργήσουν περιεχόμενο.

Αν και το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών στην απομόνωση, η Survival International αναφέρει ότι οι εθνικές νομοθεσίες είναι πολύ πιο ασυνεπείς και οι κυβερνήσεις δεν είναι πάντα πρόθυμες να τις επιβάλουν. Η διευθύντρια της Survival International, Caroline Pearce, τονίζει ότι η λύση είναι σαφής: να σεβαστούμε την επιλογή αυτών των φυλών να μην έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο.

Παρά τους κινδύνους, οι απομονωμένες φυλές δείχνουν εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, ζώντας αυτάρκεις και προστατεύοντας ενεργά τα εδάφη τους. Υπάρχουν επίσης κάποια άτομα που γνώρισαν ξένους και ενσωματώθηκαν τουλάχιστον εν μέρει στη βιομηχανοποιημένη κοινωνία. Ωστόσο, συχνά μετανιώνουν για αυτή την απόφαση σύμφωνα με την Survival International. Ο Wamaxuá Awá, μέλος της απομονωμένης φυλής Awá της Βραζιλίας, είπε ότι είχε μια «καλή ζωή» πριν φύγει από το δάσος.

«Τώρα, αν συναντήσω έναν από τους Awá που δεν έχουν επαφή με τους άλλους στο δάσος, θα πω: "Μην φύγετε! Μείνε στο δάσος… Δεν υπάρχει τίποτα έξω για εσάς"».

Πηγή: iefimerida.gr