Τραμπ: «Τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Γάζα – Αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί θα εξαλειφθεί»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κανένα γεγονός ή ενέργεια δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, επανέλαβε την απόλυτη υποστήριξή του στο Ισραήλ και προειδοποίησε τη Χαμάς για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορικές επιδρομές την Τρίτη, παρά την ισχύουσα εκεχειρία, μετά από καταγγελίες του ισραηλινού στρατού ότι η Χαμάς επιτέθηκε στα στρατεύματά του και παραβίασε την εκεχειρία που διαπραγματεύθηκαν οι ΗΠΑ.

«Σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη. Οι Ισραηλινοί απάντησαν – και πρέπει να απαντήσουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ για αντίποινα.

Παράλληλα επισήμανε ότι η Χαμάς αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα των ευρύτερων συμφωνιών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει ότι αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί, θα εξαλειφθεί, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την αυστηρή αντιμετώπιση της οργάνωσης.

