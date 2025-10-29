Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Εικόνες καταστροφής σε υποδομές, νοσοκομεία

Ο δεύτερος ισχυρότερος τυφώνας στην ιστορία του Ατλαντικού σαρώνει το νησί με ανέμους έως 300 χλμ/ώρα - Σκηνές χάους: δέντρα να ξεριζώνονται, οχήματα να παρασύρονται από τα νερά και σπίτια να διαλύονται

Οι κάτοικοι στην Τζαμάικα δοκιμάζονται τις τελευταίες ώρες από το χτύπημα του τυφώνα «Μελίσσα», ενός από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό.

Με ανέμους που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, η χώρα έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και νοσοκομεία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είναι χωρίς ρεύμα.

Σκηνές καταστροφής καταγράφονται στην Τζαμάικα από πλάνα που τραβήχτηκαν προς τη δυτική ακτή του νησιού.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» έπληξε την πόλη Νιου Χόουπ, 62 χλμ. (39 μίλια) νότια του Μοντέγκο Μπέι, με μέγιστη ταχύτητα ανέμων 185 μίλια/ώρα (295 χλμ/ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, πολύ πάνω από την ελάχιστη ένταση μιας καταιγίδας κατηγορίας 5, το ισχυρότερο επίπεδο στην κλίμακα Saffir-Simpson.

Η καταιγίδα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρός τυφώνας καθώς διασχίζει το ορεινό νησί, του οποίου οι ορεινές κοινότητες είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες, και κατευθύνεται προς το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας.

«Το νησί δεν έχει δεχτεί ποτέ άμεσο χτύπημα από τυφώνα κατηγορίας 4 ή 5 στην καταγεγραμμένη ιστορία», δήλωσε ο επικεφαλής εμπειρογνώμονας τυφώνων της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AccuWeather, Alex DaSilva. «Η καταστροφή μπορεί να είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουν δει μέχρι τώρα οι κάτοικοι της Τζαμάικα».

Ο Colin Bogle, τοπικός σύμβουλος της ομάδας βοήθειας Mercy Corps στο Portmore, κοντά στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα, είπε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη το πρωί και μετά όλα σκοτείνιασαν. Καθώς είχε καταφύγει στο σπίτι της γιαγιάς του, ανέφερε ότι άκουσε αδιάκοπο θόρυβο και είδε δέντρα να ταλαντεύονται βίαια από τον άνεμο.

«Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Οι μνήμες από τον τυφώνα Gilbert είναι έντονες και υπάρχει απογοήτευση που η Τζαμάικα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις χειρότερες συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που δεν προκαλέσαμε εμείς», είπε.

«Οι αναφορές που έρχονται από τη δυτική Τζαμάικα είναι φρικτές, που σημαίνει ότι υπάρχει καταστροφή στις υποδομές και στα μέσα διαβίωσης των κατοίκων της ακτής», δήλωσε στο Sky News o υπουργός Ενέργειας και Μεταφορών της χώρας, Daryl Vaz.

Η κυβέρνηση ελπίζει να εκτιμήσει αύριο τις ζημιές «για να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης», πρόσθεσε ο Vaz.

Οι αρχές είχαν καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις παράκτιες ζώνες και να αναζητήσουν υψηλότερα εδάφη και ασφαλή καταφύγια, καθώς η «Μελίσσα» πλησίαζε από τα νότια.

Στο νοσοκομείο Black River στην Αγία Ελισάβετ, η οροφή κατέρρευσε από την ορμή των ανέμων. Περίπου 75 ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στους επάνω ορόφους για να σωθούν από τα νερά που πλημμύρισαν το ισόγειο. Παρόμοιες ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλα νοσοκομεία στη νότια ακτή του νησιού.

«Κανένα κτίριο δεν μπορούσε να αντέξει τέτοιους ανέμους», δήλωσε στο BBC η πρώην γερουσιαστής Ιμάνι Ντάνκαν-Πράις, περιγράφοντας εικόνες όπου το νερό «έφτανε μέχρι τις στέγες των σπιτιών» στο Μάντεβιλ.

Ακόμη και το πολυτελές ξενοδοχείο Moon Palace στο Οχός Ρίος υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς μέρος της οροφής του κατέρρευσε την ώρα που δεκάδες επισκέπτες είχαν καταφύγει εκεί.

Περίπου 150 χλμ. (94 μίλια) μακριά από το σημείο όπου έπληξε η Melissa, ο 64χρονος συνταξιούχος Collin Henry McDonald στο Portland Cottage δήλωσε στο Reuters ότι η κοινότητά του βίωσε ισχυρές βροχές και ανέμους, αλλά η τσιμεντένια στέγη του παρέμεινε σταθερή. «Είναι σαν ένα βρυχώμενο λιοντάρι. Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό», είπε.

Την ίδια ώρα περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν σχεδόν καταρρεύσει.

Οι έντονες πλημμύρες έχουν αποκλείσει δρόμους και γέφυρες, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Θα χρειαστεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά η υποστήριξη για την αποκατάσταση, όπως σπόροι, εργαλεία και επισκευές οχημάτων, θα είναι εξίσου κρίσιμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσής τους».

Η Εθνική Υπηρεσία Υδάτων και Περιβάλλοντος προειδοποιεί μάλιστα για έναν πρόσθετο, απρόβλεπτο κίνδυνο: την εμφάνιση κροκοδείλων σε κατοικημένες περιοχές, καθώς τα ερπετά εγκαταλείπουν τους φυσικούς τους βιότοπους λόγω των πλημμυρών.

Με κεντρική πίεση μόλις 892 millibars, η «Μελίσσα» κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στους τρεις ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία του Ατλαντικού, πίσω μόνο από τον Wilma (2005) και τον Gilbert (1988).

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν τη σφοδρότητά της στο γεγονός ότι «παρέμεινε ακίνητη πάνω από τον θερμό ωκεανό για σχεδόν μία εβδομάδα», αντλώντας αδιάκοπα ενέργεια από νερά που αυτή την εποχή είναι πολλούς βαθμούς θερμότερα από τον μέσο όρο.

Βίντεο από το Kingston και το Montego Bay δείχνουν σκηνές χάους: δέντρα να ξεριζώνονται, οχήματα να παρασύρονται από τα νερά και σπίτια να διαλύονται.

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν ανθρώπους στη μέση της καταιγίδας μόνο και μόνο για να σώσουν ζωές», περιέγραψε συγκλονισμένη η Ντάνκαν-Πράις.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) προειδοποιεί ότι, παρότι η «Μελίσσα» υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, εξακολουθεί να αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη» καταιγίδα. Οι άνεμοι των 230 χλμ/ώρα συνεχίζουν να πλήττουν τα ορεινά τμήματα της Τζαμάικα, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται τώρα προς την Κούβα.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μπρέναν, διευθυντή του NHC, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του τυφώνα, η κατάσταση στο νησί θα παραμείνει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Δέντρα, ηλεκτροφόρα καλώδια, πλημμυρισμένα σπίτια και δομές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν θα κάνουν την καθημερινότητα επικίνδυνη για εβδομάδες», δήλωσε.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πριν την προσέγγιση της καταιγίδας ότι 6.000 άτομα είχαν μετακινηθεί σε προσωρινά καταφύγια. Η κυβέρνηση είχε εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για 28.000 άτομα, αλλά ορισμένοι ήταν απρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η συντονίστρια καταστροφών για μια περιοχή που επλήγη άμεσα από την καταιγίδα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον υπουργό τοπικής αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα.

Στη νοτιοανατολική Τζαμάικα, οι υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να προσέχουν τoυς κροκόδειλους που ενδέχεται να έχουν εκτοπιστεί από τους βάλτους.

