Περιστατικό - σοκ: Νύφη αυτοκτόνησε γιατί της έκαναν bullying τα πεθερικά για το «προκλητικό» νυφικό της (vid)

Μια νύφη στο Αζερμπαϊτζάν έβαλε τέλος στη ζωή της αφού η οικογένεια του συζύγου της επέκρινε το νυφικό της, χαρακτηρίζοντάς το «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό».

Η 19χρονη Lyaman Mammadli κατηγορήθηκε ότι έμοιαζε «γυμνή» την ημέρα του γάμου της, επειδή το νυφικό άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.

Ο πατέρας της, Murad Bayramov, ανέφερε ότι η κόρη του είχε καταρρεύσει ψυχολογικά από την έντονη κριτική και λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της στον κήπο του πατρικού τους, στην πόλη Mingachevir του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο σύζυγος της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου εξαιτίας του νυφικού της», δήλωσε. «Η κόρη μου δεν άντεξε και αυτοκτόνησε».

Αν και η θρησκεία της Mammadli δεν έχει γίνει γνωστή, το Αζερμπαϊτζάν είναι στην πλειοψηφία του μουσουλμανικό κράτος.

Ο πατέρας της διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η κόρη του ίσως είχε πιεστεί να παντρευτεί τον μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα, Elnur Mamedli, που είναι 33 ετών.

«Μετά τη γαμήλια γιορτή, ο Elnur ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσαν μεγάλο καβγά», δήλωσε ο πατέρας.

«Μας είπαν: "Τι ντροπή! Πώς μπορέσατε να αφήσετε την κόρη σας να φορέσει ένα τόσο ντροπιαστικό και αποκαλυπτικό νυφικό;"».

«Τους απαντήσαμε ότι ήταν ένα φυσιολογικό φόρεμα, όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Όμως δεν ηρέμησαν και συνέχισαν να καβγαδίζουν», είπε ο πατέρας.

«Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα», πρόσθεσε. Οι γονείς του συζύγου την κατηγόρησαν ότι «ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους».

Ο συντετριμμένος πατέρας δήλωσε: «Η κόρη μου δεν άντεξε. Μέσα στην αγωνία και την ψυχική της ταραχή, έβαλε τέλος στη ζωή της».

Ο σύζυγός της παραβρέθηκε στην κηδεία, αλλά ο εξοργισμένος πατέρας αποκάλυψε ότι αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν και τους έδιωξε.

Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο να ασκηθεί ποινική δίωξη για τον εκφοβισμό και την ψυχολογική πίεση που υπέστη η νύφη πριν από τον τραγικό θάνατό της.

