Γιώργος Λάνθιμος: «Ναι, σίγουρα χρειάζομαι ένα διάλειμμα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του χαρακτήρισε αυτόν τον δημιουργικό μαραθώνιο «μεγάλο λάθος» και πρόσθεσε: «Νομίζω πως χρειάζομαι ένα διάλειμμα… Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα», εξηγώντας ότι προχωρούσε αμέσως στην επόμενη ταινία κάθε φορά που ένιωθε πως το σενάριο ήταν έτοιμο, χωρίς να περιμένει ανάμεσα στα πρότζεκτ.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Collider, δηλώνει πως έχει ξεμείνει από δυνάμεις και για αυτό σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τον κινηματογράφο.
«Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι άλλο. Είναι λάθος. Νομίζω πως χρειάζομαι ένα διάλειμμα… Το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα το εννοώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
