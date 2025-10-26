Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τον Σι Τζινπίνγκ να μεσολαβήσει για την ειρήνη στην Ουκρανία: «Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν»

«Ο Κινέζος πρόεδρος έχει μεγάλη επιρροή στον Βλαντιμίρ Πούτιν», εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμμαχο για να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, αναζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε τώρα στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, λίγο πριν την συνάντησή τους στη Νότια Κορέα. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο «Air Force One», είπε ξεκάθαρα «θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία».

Τονίζοντας πως και ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ θέλει να δει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίωσε πως η σχέση που έχει με τον πρόεδρο της Κίνας είναι πολύ καλή. Όσον αφορά τις σχέσεις που διατηρεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του. «Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά είναι πολύ απογοητευτικό».

Πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει πως κάθε φορά που μιλά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχουν καλές συνομιλίες οι οποίες όμως δεν οδηγούν πουθενά.

Σχετικά με την στροφή του στον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως ο Κινέζος πρόεδρος έχει μεγάλη επιρροή στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Πεκίνο δεν έχει ποτέ επικρίνει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι βοηθούν την Ρωσία μέσω των αγορών ρωσικού πετρελαίου και της μηνιαίας προμήθειας υλικών διπλής χρήσης, αναφέρει το BBC.

Αν και ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας δήλωσε πως η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ακυρώθηκε αλλά αναβλήθηκε, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «δεν χάνω τον καιρό μου» σε ερώτηση που του έκαναν για μία νέα συνάντηση ανάμεσα στους 2 ηγέτες.

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη αναμένεται να επικεντρωθεί στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών – εκκρεμεί εξάλλου η απειλή του Τραμπ για βαρύτατους δασμούς σε βάρος της Κίνας αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία ως την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: newsit.gr