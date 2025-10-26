Η ψυχρή διπλωματία επιστρέφει: Η Ελλάδα σε δύσκολη εξίσωση με Τουρκία, ΗΠΑ και Ευρώπη

Το βαρύ κλίμα στη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν, το παζάρι για τα 12 μίλια και οι πιέσεις από Ουάσινγκτον και Βερολίνο.

Από τα «ήρεμα νερά» και τη στρατηγική των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, σήμερα η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί μία νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί αφενός με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αφετέρου με την ανάδειξη της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη με ενεργό ρόλο διαμεσόλάβησης στη Γάζα αλλά και το ρωσοουκρανικό μέτωπο.

Η τελευταία συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν στο Λουξεμβούργο έγινε σε πολύ πιο βαρύ κλίμα από αυτό των προηγούμενων δύο ετών και χωρίς κανέναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η ρητορική στροφή Φιντάν για το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς καμία αναφορά στο casus belli και με μία πρόταση... ανατολίτικου παζαριού.

«Δε δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δε δέχεστε τα 6 μίλια. Στεκόμαστε, λοιπόν σε κάποια σημεία, αυτά έχουν συζητηθεί σε διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί» είπε σχετικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία καλεί τη χώρα μας σε συζητήσεις σχετικά με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, η οποία είναι και ο λόγος για τον οποία έχει σε ισχύ από το 1995 την «απειλή πολέμου» κατά της χώρας μας.

Η αλλαγή ρητορικής της Αθήνας

Και η αλήθεια είναι, ότι η Ελλάδα είχε δύο φορές μπει σε τέτοιου είδους συζητήσεις, μία το 2003 και άλλη μία το 2010, οι οποίες, όμως, δεν προχώρησαν. Και από το 2013, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, έκλεισε αυτό το θέμα και από τότε είναι σαφές ότι η μία και μόνη διαφορά την οποία συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Η επέκταση των χωρικών μας υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια παραμένει αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά η Άγκυρα. Άρα, το «άνοιγμα» Φιντάν, θα μπορούσε να διαβαστεί και ως μήνυμα διαλλακτικότητας και συνεργασίας, όχι προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ από τις οποίες έχει να λαμβάνειν και έχει κάθε λόγο να δείξει ότι είναι η πλευρά που επιδιώκει τη συνεννόηση. Ειδικά, μάλιστα, σε μία συγκυρία, όπου αυτού του είδους οι συνεννοήσεις ευνοούνται και ενθαρρύνονται από τη νέα τάξη πραγμάτων στο Λευκό Οίκο.

Η Αθήνα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει ρητορική και από δεδομένος σύμμαχος εντός της ΕΕ, εμφανίζεται έτοιμη να τηρήσει στο ακέραιο τις «κόκκινες γραμμές» της, μπλοκάροντας την είσοδο της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό SAFE, ακόμη και αν κάποιοι αντιδρούν.

«Όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μία τέτοια συμμετοχή» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, προσθέτοντας, μάλιστα ότι για την ώρα η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στον μηχανισμό.

Είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα, οι πιέσεις προς την Αθήνα θα ενταθούν, καθώς η Άγκυρα έχει στην Ευρώπη ισχυρούς συμμάχους που, μάλιστα έχουν πάθει αφωνία μπροστά στο μείζον θέμα της διολίσθησης του κράτους δικαίου στην Τουρκία, για το οποίο κάποτε πρωτοστατούσαν. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, στον αντίποδα των θέσεων της προκατόχου του Αναλένα Μπέρμποκ, στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα άνοιξε το δρόμο για την πώληση 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, ενώ είπε ρητά ότι επιθυμία του Βερολίνου είναι η ένταξη της Τουρκίας στο SAFE. Και μάλιστα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ και ο Καγκελάριος Μερτς θα επισκεφθεί την Άγκυρα την Πέμπτη.

Η πρόταση για μια πενταμερή Διάσκεψη

Σε αυτό το νέο σκηνικό, η κυβέρνηση έφερε στο τραπέζι την πρόταση για μία πενταμερή Διάσκεψη, η οποία, όπως λένε πολλοί αναλυτές, είναι μία πρόταση καταδικασμένη να πέσει στο κενό, όπως συνέβη και στο παρελθόν με αντίστοιχες προτάσεις, Όμως είναι σημαντικό για την Αθήνα να δείξει ότι διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, για να προλάβει ενδεχομένως τις όποιες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν με καταλυτικό παράγοντα τις ΗΠΑ.

Γιατί στις αρχές του μήνα έρχεται στην Αθήνα η «εκλεκτή» του Τραμπ στην πρεσβεία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον έτερο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπαράκ να έχει ήδη δηλώσει ότι την περιμένει προκειμένου να μιλούν απευθείας για όλα τα ανοιχτά θέματα.

«Έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα. Έως τώρα δεν είχαμε με ποιον να τα συζητήσουνε. Έχουμε κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά» είχε δηλώσει προ ημερών.

Στο παρασκήνιο, υπάρχει κινητικότητα, με τον Τραμπ αλλά και τους στενούς του συνεργάτες να επιδιώκουν διπλωματικές επιτυχίες στο εξωτερικό. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ίσως Ανατολική Μεσόγειος; Είναι θέμα χρόνου να δούμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του Τραμπ για τη γειτονιά μας και τα προβλήματά της και πόσο διπλωματικό κεφάλαιο θέλει να επενδύσει εδώ με το θέμα της ενέργειας στο επίκεντρο.

Δεν είναι μία εύκολη εξίσωση ούτε μία βολική συγκυρία. Ωστόσο, η Αθήνα προετοιμάζεται και θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι διατεθειμένη να κινηθεί. Οι «κόκκινες γραμμές» είναι εκεί και προβάλλονται όλο και πιο συχνά τελευταία, ενώ οδηγός, πυξίδα και βάση είναι μόνο και αποκλειστικά το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο, δυστυχώς, σε όλες τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που έχουμε, σε κάποιες περιπτώσεις, δει και σε ζωντανή μετάδοση, έχει υποχωρήσει δραματικά υπέρ του Δικαίου της ισχύος. Και αυτό δεν είναι καλό προηγούμενο.

Πηγή: ethnos.gr