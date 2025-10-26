Ιταλία: Σεισμική δόνηση 4 βαθμών έγινε αισθητή σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας

Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή Μοντεφρεντάνε, κοντά στην πόλη Αβελίνο και εστιακό βάθος δεκατεσσάρων χιλιομέτρων.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας -η οποία ονομάζεται Ιρπίνια- βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμική ακολουθία, με δονήσεις οι οποίες, πριν από την αποψινή, είχαν αγγίξει τους 3,6 βαθμούς. Μεγάλος αριθμός κατοίκων βγήκε από σπίτια του και βρίσκεται σε δρόμους και πλατείες. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα και ούτε σοβαρές ζημιές.

Στις 23 Νοεμβρίου του 1980, σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, πάντα στην περιοχή Ιρπίνια της Καμπανίας, είχε προκαλέσει 2.914 νεκρούς, 8.848 τραυματίες και πάνω από 280.000 άστεγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ