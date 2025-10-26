MENU
ΗΠΑ: ﻿Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος που έδωσε 130 εκατ. δολάρια για την πληρωμή στρατιωτικών εν μέσω shutdown

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τίμοθι Μέλον αποκαλύφθηκε ως ο ανώνυμος δωρητής που προσέφερε 130 εκατομμύρια δολάρια για την πληρωμή των Αμερικανών στρατιωτών εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ.

