Τραγικό δυστύχημα στη Ρώμη -Τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε μπροστά από το Πάνθεον

Ένας 69χρονος Ιάπωνας τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον εξωτερικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη, σε ένα τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε τους επισκέπτες και τις αρχές της ιταλικής πρωτεύουσας.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.