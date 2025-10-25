Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από 27χρονη Αλγερινή 25-10-2025 19:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η ιστορική καταδίκη σε ισόβια της 27χρονης Αλγερινής για τον βιασμό και τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα έκλεισε ένα τραγικό κεφάλαιο που συνέτριψε μια οικογένεια και συγκλόνισε τη Γαλλία. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. «Ώπα, η καρδιά μου η σορόπα»: 9/10 δεν αναγνωρίζουν το πραγματικό ορθογραφικό λάθος σε αυτή την πρόταση! Εσύ; menshouse.gr Η αλλαγή της Λάουρας Νάργες στην πιο ώριμη φάση της ζωής της dailymedia.gr «Ήταν αδερφή της συντρόφου του»: Νέες αποκαλύψεις στη δίκη του ηθοποιού της «10ης Εντολής» dailymedia.gr Λίστα με ονόματα: Η κίνηση του Μπενίτεθ που εντυπωσίασε τον Γιάννη Αλαφούζο menshouse.gr Όταν η μπάλα ζύγιζε 100 κιλά, αναλάμβανε αυτός: Ο μοναδικός Έλληνας τερματοφύλακας που έχει σκοράρει δίνοντας κούπα και «σεντόνι» menshouse.gr «Η εικόνα της σορού ήταν σοκαριστική»: Το στοιχείο που αποδεικνύει σύμφωνα με τον γιο του Σήφη Βαλυράκη ότι ο πατέρας του δολοφονήθηκε instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που το 90% κάνει 1 τουλάχιστον λάθος; menshouse.gr Μετά τη συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε: Το δεκάλεπτο τετ α τετ του Μητσοτάκη στον ΣΚΑΙ που συζητήθηκε instanews.gr Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από 27χρονη Αλγερινή SHARE