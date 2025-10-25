Ιταλία: Νεκρός 69χρονος τουρίστας που έπεσε από τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου ένας 69χρονος τουρίστας από την Ιαπωνία έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από τον περιμετρικό τοίχο του Πάνθεον στη Ρώμη.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 21:50, όταν ο 69χρονος Morimasa Hibino φέρεται να έπεσε από ύψος περίπου επτά μέτρων. Ένας ιερέας που περνούσε από εκεί ειδοποίησε την αστυνομία όταν είδε τον άνδρα να κείτεται στο έδαφος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Repubblica. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου.

Ο άνδρας καθόταν στην άκρη του τοίχου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, ανέφερε η La Repubblica, επικαλούμενη την αστυνομία. Οι ερευνητές έχουν αποκτήσει εικόνες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν θέα στο σημείο όπου καθόταν ο άνδρας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Πάνθεον είναι ένα από τα πιο επισκέψιμα αξιοθέατα της Ιταλίας, με εκατομμύρια τουρίστες να το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Πηγή: newsbomb.gr