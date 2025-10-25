Μαδούρο κατά ΗΠΑ: «Μηχανεύονται πόλεμο» - Στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «μηχανεύονται πόλεμο» με την χώρα του, μετά την εντολή του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να σταλεί το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου στην Καραϊβική.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Νότιας Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), η οποία περιλαμβάνει την Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και την Καραϊβική.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να παρεμποδίζουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της αμερικανικής επικράτειας και την ασφάλειά μας στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ την Παρασκευή.

Δεν διευκρίνισε πότε θα μετακινηθεί το αεροπλανοφόρο στην περιοχή, αλλά πριν από λίγες ημέρες το αεροπλανοφόρο ταξίδευε μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ και στην Ευρώπη.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford μπορεί να μεταφέρει έως και 90 αεροσκάφη.

Μεγάλη στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική

Η τελευταία εντολή των ΗΠΑ αποτελεί μέρος της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας που έχει διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Καραϊβική, όπου πλέουν οκτώ επιπλέον πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και έχουν αναπτυχθεί αεροσκάφη F-35.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι ηγέτης μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ίδιος αρνείται, και στη Βενεζουέλα υπάρχουν φόβοι ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ έχει ως στόχο την απομάκρυνση του μακροχρόνιου αντιπάλου του Τραμπ από την εξουσία.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας, μετά τις τελευταίες εκλογές του 2024, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν ελεύθερες και δίκαιες. Τα αποτελέσματα της αντιπολίτευσης από τα εκλογικά τμήματα έδειξαν ότι ο υποψήφιος της είχε κερδίσει με μεγάλη διαφορά.

Η Βενεζουέλα διαδραματίζει σχετικά μικρό ρόλο στο εμπόριο ναρκωτικών της περιοχής, όπως αναφέρει το BBC.

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει 10 επιθέσεις εναντίον πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, σκοτώνοντας περίπου 40 άτομα. Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει πολλές πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι ορισμένοι από τους νεκρούς είναι Βενεζουελάνοι.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για συνδέσμους με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες, κάτι που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνείται.

Η συγκέντρωση μιας τόσο σημαντικής στρατιωτικής δύναμης υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε πιθανή απαίτηση του αμερικανικού στρατού για την επίθεση σε μεμονωμένους στόχους στην ξηρά ή στη θάλασσα.

Το Ford, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2017, είναι το νεότερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο στον κόσμο, με περισσότερους από 5.000 ναύτες στο πλήρωμά του, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Το αεροπλανοφόρο, το οποίο περιλαμβάνει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Οι γεωγραφικές διοικήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ανάρτηση του εκπρόσωπου Τύπου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Παρνέλ, ανήρτησε στο X:

«Στο πλαίσιο της υποστήριξης της οδηγίας του προέδρου για την εξάρθρωση των διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων (TCO) και την καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας για την υπεράσπιση της πατρίδας, ο υπουργός Άμυνας έδωσε εντολή στην Gerald R. Ford Carrier Strike Group (ομάδα κρούσης) και στην αεροπορική πτέρυγα που επιβιβάστηκε στο αεροπλανοφόρο να μεταβούν στην περιοχή ευθύνης (AOR) του Αμερικανικού Στρατηγείου Νότου (USSOUTHCOM)», έγραψε.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης του USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να εξουδετερώνουν παράνομους παράγοντες και δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας των Ηνωμένων Πολιτειών και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο. Αυτές οι δυνάμεις θα ενισχύσουν και θα αυξήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την εξουδετέρωση της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδυνάμωση και διάλυση των TCO», πρόσθεσε.

Σκληρή απάντηση από το Καράκας

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας προειδοποίησε την Παρασκευή (24/10) ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εμποδίσουν την εγκατάσταση στο Καράκας μιας κυβέρνησης «υποδουλωμένης» στις ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, με τη στήριξη της αντιπολίτευσης.

«Ερμηνεύστε το όπως θέλετε: οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν εδώ μια κυβέρνηση πειθήνια στα συμφέροντα των ΗΠΑ», είπε ο Βλαντίμιρ Παντρίνο μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. «Ποτέ ξανά σκλάβοι! Είμαστε μια ελεύθερη χώρα», τόνισε.

Ο στρατός της Βενεζουέλας έχει ορκιστεί πίστη πολλές φορές στον Μαδούρο, ο οποίος ενίσχυσε την εξουσία του από ανέλαβε την προεδρία το 2013.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη στρατιωτική απειλή εδώ και 100 χρόνια», σχολίασε ο Παντρίντο.

Πηγή: newsbomb.gr