Τζορτζ Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Ως επαγγελματίας κλέφτης, είμαι περήφανος γι’ αυτούς»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφέρθηκε πρόσφατα σε δηλώσεις του στη ληστεία στο Λούβρο – με την… εξειδίκευση που διαθέτει λόγω των συμμετοχών του στις σειρές ταινιών Ocean’s 11.

«Αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως εγώ, είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, Jay Kelly του Νόα Μπάουμπακ, στο AFI Fest.

Θα μπορούσε, άραγε, η διαβόητη πλέον ληστεία να εμπνεύσει το Ocean’s 14;

«Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο», είπε γελώντας ο Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ δήλωσε εντυπωσιασμένος από το πώς οι ληστές στο Λούβρο κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία «μέσα σε μέρα μεσημέρι».

Χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό» και πρόσθεσε: «Αναρωτιέμαι αν θα τους πιάσουν τελικά. Φαίνεται ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά στο να ξεφύγουν».

Σε συνέντευξή του στο E! News στις αρχές Οκτωβρίου, ο Κλούνεϊ είχε αποκαλύψει ότι τα γυρίσματα του Ocean’s 14 πιθανότατα θα ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά, με τη συμμετοχή των Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς (The Fall Guy, Bullet Train).

«Το σενάριο είναι έτοιμο και βρισκόμαστε σε πολύ καλή φάση», ανέφερε ο Κλούνεϊ στο AFI Fest. «Το μόνο που απομένει είναι να συντονίσουμε τα προγράμματα όλων».

Ο Κλούνεϊ ως ένας ώριμος σταρ που αναλογίζεται τη ζωή του

Στην ταινία Jay Kelly, ο Κλούνεϊ υποδύεται έναν βετεράνο ηθοποιό που αναμετριέται με τις επιλογές και τη φιλοδοξία του για φήμη, καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη για να παραλάβει ένα βραβείο για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Μαζί του πρωταγωνιστούν ο Άνταμ Σάντλερ, ως μάνατζερ του ήρωα, και η Λόρα Ντερν, ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων.

Ο Κλούνεϊ θυμήθηκε επίσης τα πρώτα του χρόνια στο Χόλιγουντ, πριν γνωρίσει παγκόσμια αναγνώριση μέσα από τη σειρά ER: «Πάλευα για χρόνια - είχα κάνει 13 πιλότους για τηλεοπτικές σειρές, μερικές από τις οποίες πέτυχαν, όπως το Roseanne, αλλά εγώ δεν ξεχώρισα. Και μετά ήρθε το ER και όλα άλλαξαν. Δεν οφειλόταν τόσο σε εμένα, αλλά στάθηκα τυχερός με το καλό σενάριο και τη σωστή ώρα μετάδοσης».

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Κλούνεϊ δεν επιβράδυνε ποτέ τον ρυθμό του.

«Αν αρχίσεις να χαλαρώνεις, πεθαίνεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η ταινία Jay Kelly θα προβληθεί επιλεγμένα στους κινηματογράφους από τις 14 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου.

